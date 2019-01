Stjernen hockey står uten hovedtrener etter at Bengt Åke Gustafsson (60) trekker seg fra stillingen. Get-ligaklubben opplyser i en pressemelding at svensken kontaktet klubben og ga uttrykk for at han ønsket å si opp jobben.

– Forventninger til egne og klubbens prestasjoner er ikke innfridd og Gustafsson søker derfor nye utfordringer, skriver klbben i en pressemelding.

– SHFE vil i denne sammenheng både beklage Gustafssons valg, men også få presisere at treneren heller ikke fikk innfridd de løfter om den spillergruppa han var forespeilet før sesongen. Dette pga. klubben sine sviktende inntekter i denne perioden. Videre så var det nok også et sprik mellom hva Gustafsson forventet av nivå på stallen i forhold til hva han hadde forstått på forhånd.

Gustafsson tok over Stjernen i april i fjor og signerte da en toårskontakt. Han ble hentet i kjølvannet av solid prestasjoner som svensk landslagstrener mellom 2005 og 2010 - hvor han blant annet i 2006 ble den første treneren som ledet et land til OL- og VM-gull i samme sesong.

Stjernen ligger nest sist i Get-ligaen, og har kun vunnet åtte kamper denne sesongen. Tirsdag venter serieleder Vålerenga på bortebane for laget fra Fredrikstad.