Det bekrefter den svenske hovedstadsklubben på sine hjemmesider.

Forsvareren har vært klubbløs etter at Stabæk-kontrakten gikk ut ved nyttår. 24-åringen er svært glad etter å ha signert for sin nye klubb.

– Det føles veldig stort å komme til AIK og jeg er veldig glad for å være her. Jeg har sett noen klipp av supporterne og det ser ut til å være utrolig bra stemning på kampene her, sier nordmannen.

Under Rikard Norlings ledelse vant AIK Allsvenskan i 2018. I klubben spiller også Tarik Elyounoussi.

Granli forlater Stabæk etter å ha spilt totalt 120 kamper for klubben.

– Hans fysikk og hurtighet, i kombinasjon med hans gode pasningsteknikk, har fanget vår interesse, sier sportssjef i AIK, Björn Wesström.