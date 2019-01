Strømprisen denne vinteren ligger an til å bli usedvanlig høy. Det skyldes flere ting, ifølge Pia Cecilie Høst, leder for Forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

– Det er markedskreftene som rår, så når det er høy etterspørsel og relativt lavt tilbud vil prisene øke, forteller Høst til «God morgen Norge».

– Vi hadde en varm, tørr sommer og så har vi en kald vinter, og da er det mange som bruker mye strøm. I Norge er det veldig mange store hus der hovedkilden til varme er strøm. I tillegg overføres det mer og mer strøm mellom Norge og Europa. Så vi påvirkes også av strømprisene i Europa, og de er jo høyere enn hos oss, utdyper Høst.

Sjekk strømavtalen din

Til tross for høye strømpriser, er det grep man kan ta for å spare penger. Noe av det viktigste er å sjekke hva slags strømavtale man har, forteller Pia Cecilie Høst.

– Vi i Forbrukerrådet er glad i konkurranse mellom strømleverandørene sånn at prisen går ned noe. Vi har derfor laget en tjeneste som heter strømpris.no. Der kan man legge inn adressen sin og sjekke hva slags type strømselskaper som leverer etter forskjellig pris. Du kan bruke den til å shoppe, prute eller bytte leverandør, fortsetter Høst.

Det er hovedsakelig hvis man har store hus som trekker mye strøm at man har penger å spare. Bor man i en liten leilighet er det mindre å hente.

– Vi anbefaler spotprisavtale, for da følger man en type strømbørs. Da betaler man minst over tid, litt sånn som renter, at man har fast eller flytende, sier Høst.

«Fryser» det norske strømmarkedet

Fra 23. januar til 18. februar får man ikke byttet strømleverandør fordi det norske strømmarkedet «fryses». Grunnen er at Statnett skal implementere en felles, nasjonal måledatabase, skriver Gudbrandsdal Energi på sine nettsider.

– Nå har vi byttet til AMS-målere i de fleste norske hjem. Og det skal gjøres en endring som gjør at man kan få all den data som samles i disse AMS-målerne. Det er til gode for forbrukerne, men da blir det 14 dager nå hvor man ikke får gjennomført selve endringen av strømleverandør, forklarer Pia Cecilie Høst.

Til tross for at selve endringen ikke kan gjennomføres i denne perioden, kan kunder enkelt registrere at de ønsker å bytte leverandør. Endringen vil da skje etter 18. februar.

Reduser strømforbruket

Det finnes imidlertid andre ting man kan gjøre for å redusere selve strømforbruket. Pia Cecilie Høst trekker frem temperatur inne som et område nordmenn kan bli flinkere på å regulere.

– Hvis man har over 20 grader i huset hele dagen og natten, så bruker man veldig mye strøm, konstaterer Høst.

– Senk temperaturen om natten. Og så bør man vurdere andre varmekilder hvis strømprisen holder seg høy i årene fremover. Man kan ha varmepumper og vannbåren varme. Ting som trekker ned strømforbruket. Det blir en investeringskostnad, men i lengden vil det lønne seg, fortsetter hun.