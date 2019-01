– Mitt comeback blir utsatt, om det blir noe comeback. Det indre suget etter å begynne og konkurrere igjen er ikke der per i dag. Akkurat nå nyter jeg hverdagen hjemme med Herman, sier Suzann Pettersen til TV 2 Sporten

Hun sitter hjemme i leiligheten i Oslo med sønnen Herman på fanget. Golfstjernens første sønn ble født i august i fjor.

Hardtrening byttet med barnevogn

Vanligvis er januar den mest intensive treningsmåneden for Tutta. Siden debuten på LPGA-touren i 2003 har Pettersen gjennomført knallhard trening i USA før turneringene begynner i månedsskifte januar og februar. For første gang på veldig mange år tilbringer hun tiden i Norge. Solfylte golfbaner er byttet ut med iskaldt vær, snø og daglige turer i marka med barnevogn.

NYTT LIV: Suzann Pettersen, Herman og ektemannen Christian Ringvold på tur i Holmenkollen.

– Hverdagen er helt annerledes nå enn for ett år siden, det er ikke jeg som kommer først lengre. Jeg tipper jeg har vært på golfbanen maks seks ganger det siste året. Første gang jeg tok i en golfkølle etter fødselen var i USA nå i høst. Vi hadde noen venner på besøk som gjerne ville spille. Etter å ha slått ti baller på rangen for å varme opp, snur jeg meg og sier til de som er med:

“Seriøst, har jeg drevet med dette i tjue år, noe så kjedelig!”.

Suzann Pettersen ler rått av sin egen reaksjon.

Sist gang Norges beste golfspiller gjennom tidene spilte en turnering var 16.november 2017 i Naples, kun en kjøretur fra sitt eget hus i Florida. Hun endte på ellevteplass og sikret seg 39 000 dollar (336 000 kroner) i premiepenger.

Drømmer om OL

– Jeg har ikke lagt det helt fra meg. Jeg vet at jeg ikke kommer til å vende tilbake til golfbanen med det første, men jeg må innrømme at jeg har lyst til å teste meg selv om hvor god jeg kan bli igjen. Samtidig ser jeg hvor enormt mye arbeid som må legges ned for å kunne komme tilbake der jeg var, siden jeg har vært borte såpass lenge, sier Tutta.

Hun holder likevel døren på gløtt for et comeback, og ikke minst deltakelse OL i Tokyo 2020. LPGA har en veldig god og lang toårs mammapermisjonsordning som gjør at Suzann Pettersen ikke mister statusen hun har opparbeidet seg gjennom mange år som profesjonell golfspiller. Det betyr at en vei tilbake for å spille de største turneringene og en deltakelse i OL er kort. Hvis hun selv ønsker det.

– OL har alltid vært en stor drøm. Rio i 2016 var en stor opplevelse. Selv om jeg ikke lyktes helt var jeg samtidig ikke så langt unna en medalje. Deltakelse i Tokyo frister, sier Suzann Pettersen.

Golfspilleren med 15 LPGA-seiere, to av dem majorturneringer, vil ikke lide noen nød om det viser seg at hun har slått sitt sist siste golfslag. 37-åringen har spilt inn 14,8 millioner dollar (127 millioner kroner etter dagens kurs) i premiepenger. I tillegg kommer inntektene fra personlige sponsoravtaler.