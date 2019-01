– Det han sier stemmer jo bare ikke

– Jeg tror det plager ham

​Keeperlegenden tror at mangelen på sølvtøy likevel irriterer Pochettino.

– Jeg tror det plager ham, for det betyr noe å vinne pokaler. Det er ikke til å komme utenom. Samtidig er det utrolig vanskelig å vinne et trofé i England Det er så mange gode lag. Det er ikke mange lag som har vunnet FA-cupen de siste årene.

Forrige gang Spurs kunne juble for et trofé var i Ligacupen i 2008.

Også Stamsø-Møller tror at mangelen på troféer er noe Pochettino tenker mye på.

– Jeg er ganske sikker på at han er veldig, veldig sulten på et trofé. Men akkurat nå opplever han en type motgang som han kan gjøre veldig lite med. Skader og manglende rekruttering er de største problemene. Mange av storklubbene i Europa bare finner en måte å vinne på. Tottenham finner en måte å svikte på.

– Det er et stempel som er veldig vanskelig å bære. Og det sniker seg nok inn hos spillerne også, sier fotballeksperten.

​

To tap på fire dager

​Torsdag røk også mulighet til å vinne Ligacupen etter at straffekonken på Stamford Bridge gikk i Chelseas favør.

– Selvfølgelig er vi skuffet etter torsdag og i dag (søndag, jou. anm.). Vi er ute av to turneringer. Da føler man seg skuffet, sa Pochettino.

Likevel er den argentinske manageren klar på at det er mange høydepunkter igjen av sesongen.

– Men det er nå vi må være positive. Vi er fortsatt med i to turneringer, vi er i en god posisjon i Premier League, og Champions League er en massiv motivasjon for hele klubben. Vi må være sterke.

– Folk ønsker at vi skal vinne noen troféer. Men vi må være realistiske, vi gjør det så bra. Å vinne en tittel her i England som FA-cupen eller Ligacupen handler om flaks, ikke bare om kvaliteten i stallen.

– Nå er de realistiske målene å prøve å havne innenfor topp fire, samtidig som vi må henge på Manchester City og Liverpool og redusere luken.

Etter 23 serierunder er det fem poeng opp til Manchester City og ni poeng til Liverpool.

​Hvilte stjerner

​Mot Crystal Palace var Christian Eriksen ikke med i kamptroppen. Den argentinske manageren ble spurt om han angret på det valget.

– Om jeg angrer? Nei, nei. Vi spilte med det beste laget vi kunne spilt med for øyeblikket. Jeg mener at det var en anledning for at noen andre spillere fikk spille.

Spillere som Harry Winks og Hugo Lloris var heller ikke involvert i søndagens tap.

– Vi har hatt et vilt kampprogram, og det har gjort at vi har måttet tatt noen avgjørelser angående hvile og rotasjon. Vi skal også spille på onsdag og søndag, sier Pochettino.

Thorstvedt tror at argentineren disponerer troppen på en forsvarlig måte.

– Tottenham har hatt sinnssvakt mye kamper. Det er nok Pochettino selv som greier best å se hvordan man skal disponere troppen, sier Thorstvedt.

Onsdag kveld er det hjemmekamp mot Watford, mens lørdag formiddag venter Newcastle.

Lørdag fra kl. 13: Se Tottenham - Newcastle på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.

Tror Spurs vil handle

​Før den tid stenger overgangsvinduet. Stamsø-Møller tror at Tottenham kommer til å hente forsterkninger.

– Ja, jeg tror det. Uttalelsene til Pochettino tyder på at det jobbes med noe. Det finnes jo muligheter, men de store, store signeringene kan jeg ikke e for meg. Adrien Rabiot har vært aktuell. Det hadde vært tipp-topp. Det står vel til syvende og sist på om spilleren selv vil. Og akkurat da kan det at klubben ikke har for vane å vinne ting, spille inn, mener Stamsø-Møller.