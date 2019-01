Det blir stadig flere fotobokser i Norges, samtidig som det også kommer til nye steder med strekningsmåling.

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for fotoboksene, inkludert fotografering når farten er for høy.

Disse bildene blir så oversendt politiet som har ansvaret for å følge opp straffbare forhold.

I 2018 mottok politiet 127.444 bilder fra fotobokser. Det var en nedgang på 12 prosent, sammenlignet med året før.

Dette gjelder de enkeltstående fotoboksene, såkalt punkt-ATK, skriver Vegvesenets egen nettside, Vegnett.

737 mistet førerkortet

For streknings-ATK blinket det flere ganger i fotoboksene i året som ligger bak oss. 16.235 bilder ble oversendt politiet i 2018 – en økning på om lag 22 prosent.

Dette ga følgende tall:

2981 anmeldelser.

737 førerkort som ble beslaglagt.

68 596 fikk bøter (forenklet forelegg).

To av tre svensker slipper faktisk unna

Strekningsmåling blir stadig mer vanlig, blant annet i tunneler. Foto: Scanpix.

Bøter for 198 millioner

– Der farten er høy, er strekningsmålinger et godt og effektivt verktøy som gir stor uttelling på trafikksikkerheten. Analyser viser at tallet på drepte og hardt skadde blir halvert på strekninger med gjennomsnittsmålinger (streknings-ATK), samt at effekten holder seg i flere kilometer etter selve fartskontrollsonen.

Det sier Guro Ranes som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen, til Vegnett.

Ifølge politiet ble det i 2018 utstedt bøter for mer enn 198 millioner kroner. Det er en nedgang på ca. 19 prosent fra året før.

Snart kan denne ta deg på fersken

Til sammen er det nå 257 frittstående fotobokser på norske veier. Foto: Scanpix.

Vegvesenet og politiet samarbeider

Automatisk overvåking av fart kommer i tillegg til at politiet gjennomfører manuelle kontroller av fart.

­– Det er strenge kriterier for hvor fotobokser kan benyttes. De er bare aktuelle på spesielt ulykkesutsatte strekninger hvor høy fart er et problem, sier Ranes.

Statens vegvesen og Politiet samarbeider om ATK og kriterier for bruk. Vegvesenet har ansvar for utstyr og måling, Utrykningspolitiet bestemmer hvilke bokser som skal stå på og hvor lenge.

Opel tatt i fotoboks – ble målt til 696 km/t...

Fakta om ATK Punkt-ATK

Innført i 1988



30-50 % færre drepte i tre km før og etter fotoboks



10-30 % færre personskadeulykker



257 fotobokser Streknings-ATK

Innført i 2009



Etablert på 26 steder



50 prosent færre drepte og hardt skadde



15 % færre personskadeulykker



Avstand mellom bokser er 2-20 km



LES MER: Illsint svenske satte fyr på fotoboks

Se video: Slik måler UP når de er ute på patrulje