Senator Kamala Harris (54) vil bli USAs neste president, og føyer seg dermed inn i rekken av demokrater som vil bli partiets presidentkandidat i 2020.

Søndag annonserte hun offisielt sitt kandidatur for Demokratene foran 20.000 frammøtte, og det var ingen tvil hvem hun kritiserte da hun startet på veien mot det ovale kontor.

– Under angrep

– Den amerikanske drømmen og demokratiet er under angrep som aldri før, sier Harris.

54-åringen er kjent for å være en skarp kritiker av president Donald Trump og hans politikk. I en valgkampvideo fremstiller Harris seg som en forkjemper for rettferdighet, anstendighet og likestilling – verdier hun sier er satt på spill.

– Når høyreekstreme marsjerer og dreper i Charlottesville eller massakrerer uskyldige i en synagoge i Pittsburgh, er ikke det vårt Amerika!

– Når vi har barn i bur som gråter etter foreldrene sine så våger du ikke å kalle det grensesikkerhet. Det er brudd på menneskerettigheter, sa hun under talen søndag, til stor jubel fra forsamlingen.

Senator

Harris sitter nå i sin første periode som senator og er tidligere riksadvokat i California. Hun har raskt fått stjernestatus i partiet.

– Hun tok opp alle tema vi bekymrer oss for. Hun snakket om situasjonen med Russland som holder på å spise oss opp innenfra. Hun tok opp helseveset og kriminalittsreform. Hun er virkelig for folket, sier en av de frammøtte til TV 2.

Senator Elisabeth Warren har tidligere kunngjort at hun stiller som kandidat til Demokratenes nominasjonsvalg. Det spekuleres også høyt i amerikanske medier om senator Bernie Sanders og tidligere visepresident Joe Biden også vil stille til valg.

I tillegg spekuleres det nå i at Hillary Clinton vil gjøre et nytt forsøk på å bli USAs første kvinnelige president. Clinton skal ha fortalt flere venner og bekjente at hun ikke har lukket døren for en mulig presidentkampanje i 2020. Det opplyser flere kilder til CNN.