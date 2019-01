Se pressekonferansen i videovinduet øverst på siden!

Torsdag løper muligheten for å kjøpe spillere for resten av sesongen ut for Premier League-klubbene. Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har fått skuten på rett kjøl og ser ut til å sitte stille i båten inn mot Deadline Day - selv om ryktene florerer.

Dette gleder Solskjær

Det er spekulert i om Matteo Darmian er blant spillerne som kan forsvinne fra klubben i januar. Samtidig har Juan Mata, Ander Herrera og Ashley Young kontrakter som går ut til sommeren.

– For øyeblikket ser jeg for meg at alle blir værende. Ingen avtaler er gjort med noen, tror jeg. Men det er fremdeles noen dager igjen. Jeg er ikke for involvert i forhandlinger. Det som skjer, det skjer. Det skal bli godt å få vinduet stengt så vi kan fokusere på stallen og forbedre spillerne som er her, sa Solskjær på en pressekonferanse før tirsdagens kamp mot Burnley.

Nordmannens ferd mot stjernene fortsatte da United slo Arsenal i FA-cupen i helgen og bokførte seier nummer åtte under Solskjærs ledelse. Forbedringen i spillet er tydelig - spesielt i det offensive. Men Solskjær har latt seg glede enda mer over at laget ser ut til å ha funnet formelen for å lykkes også i de bakre rekker.

– VI har hatt noen fantastiske resultat og prestasjoner. Forbedringene ser jeg på mange området, men fra Tottenham til Arsenal, måten vi forbedret strukturen og ideene. Vi blir bedre kjent, og de blir bedre kjent med meg. I starten sa alle at det handlet om angrep, angrep, angrep. Men det er den andre delen jeg er fornøyd med. Vi slipper ikke til mange sjanser, sier Solskjær.

Presset på fremtidsplaner

En av de britiske journalistene til stede spurte Solskjær om hvordan man finner plass til noen av klubbens unge spillere på laget. Solskjær svarte at man nok ville få se flere av de ungguttene i løpet av de kommende månedene, men at det er hans ansvar å «sette klubben og laget i en god posisjon til slutten av sesongen. Hvordan vi ser vi ut neste sesong».

– Så du sier at du planlegger for neste sesong?

– Jeg er her nå som en del av det for å klargjøre laget for neste sesong. Med eller uten meg. Det betyr ikke noe. Jeg er her nå for å gjøre laget klar for neste sesong. Men det betyr å gjøre det bra nå.

Burnley på Old Trafford skal på papiret ikke være noen hindring for et United-lag som seiler i kraftig medvind. Men det blåser og en frisk bris over Sean Dyches menn. Etter en grusom start på sesongen står Burnley med tre seire og én uavgjort på de siste fire kampene i Premier League.

– Resultatene og prestasjonene de har hatt sier at de har snudd det. Vi vet at vi møter et lag som kommer til å kjempe om de tre poengene – som alle lagene i Premier League. De skaper problemer. Fysikken, og de to spissene. Vi må være klare for dem, sier Solskjær.