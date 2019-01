Eirik Jensen kjent skyldig i korrupsjon

Det ble klart da juryformann Annstein Garnes mandag presenterte sin kjennelse etter maratonrettssaken som har pågått siden 28. august i fjor.

Etter at juryen hadde avsagt sin kjennelse, utbrøt Jensens samboer Ragna Vikgre et høyt og tydelig «ja». Etterpå grep hun tak i Jensen og ga ham en klem.

Hverken Jensen eller hans forsvarer John Christian Elden ønsker å kommentere saken før fagdommerne har vurdert om de vil godkjenne eller sette til side kjennelsen. Det blir klart klokken 14, når retten settes på nytt.

10 års strafferamme

Siden onsdag formiddag har juryen drøftet hvorvidt den tidligere politimannen er skyldig eller ei.

Juryen har svart nei på spørsmålet om hvorvidt Jensen har bidratt til innførsel av narkotika, men mener likevel den tidligere polititoppen har gjort seg skyldig i grov korrupsjon.

Selv om juryen svarte ja på skyldspørsmålet om korrupsjon, er det fortsatt ikke utmålt straff for Eirik Jensen. Det er dermed ukjent hvor lenge han må sitte i fengsel.

Dersom fagdommerne velger å sette juryens kjennelse til side, blir det ny rettssak med to fagdommere og fem meddommere.

Velger de å godta kjennelsen, går juryen i gang med å drøfte straffutmålingen. Strafferammen for grov korrupsjon er 10 års fengsel.

Overrasket ekspert

Kjennelsen overrasker TV 2s rettsekspert Inge D. Hanssen.

– Jeg hadde ventet at de enten skulle svare ja på begge spørsmålene eller nei på begge. Det underlige er at han er dømt for korrupsjon, men hvorfor skulle han la seg korrumpere? Aktoratet mente det var på grunnlag av hasjsmuglingen, så jeg synes det er litt merkelig, sier Hanssen.

Hør vurderingen fra rettseksperten her:

Jensen har i fem måneder sittet tiltalt for grov korrupsjon og for å ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj i samarbeid med hasjbaronen Gjermund Cappelen.

På vei inn i retten ønsket ikke Jensen å snakke med TV 2. Elden sa imidlertid at hans klient var overbevist om å bli frikjent.

I Oslo tingrett ble Jensen dømt til 21 års fengsel. Tingretten mente, i likhet med Spesialenheten for politisaker, at Jensen var en sentral brikke i narkotikaimperiet til Gjermund Cappelen.

Mens påtalemyndigheten mener at Jensen bør få lovens strengeste straff, la forsvarer John Christian Elden ned påstand om full frifinnelse for sin klient. Han mener at det ikke finnes tilstrekkelig bevis mot politimannen.