Professor Fahri Saatcioglu ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo (UIO), leder forskergruppen som står bak den oppsiktsvekkende oppdagelsen.

De lovende resultatene ble først presentert i det høyt ansette tidsskriftet Nature Communications, skriver UIO i en pressemelding.

Helt ny metode

– Når man ser på behandlingsmetodene som finnes i dag, ser vi at de dessverre slutter å virke etter en stund på grunn av resistens, og da finnes det ikke flere medikamenter, sier Saatcioglu til TV 2.

​Derfor begynte forskerne å lete etter nye såkalte signalveier for å gripe inn i kreftcellenes vekst. Etter ti år med grunnforskning og forskningsforsøk har de kommet fram til oppsiktsvekkende resultater.

Professor Fahri Saatcioglu ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo gjestet Nyhetsdkanalen mandag morgen.

Forskerne ved UIO har dokumentert at et kjemist stoff kalt MKC8866 motvirker prostatakreftsvulstenes vekst. De er i ferd med å planlegge kliniske forsøk på mennesker i Skandinavia og Vest-Europa. Saatciogu er optimistisk og sier forskningen er lovende.

– Dette er en helt ny måte å drepe prostatakreftcellene på. De kliniske studiene vil ta fem, seks år. Da vil vi se om vi har en ny medisin som fungerer bra på mennesker, sier Saatcioglu til TV 2.

5000 tilfeller hvert år

Fakta: Prostatakreft Prostatakjertelen ligger rundt urinrørets øvre del hos menn og produserer et sekret som inngår i sædvæsken

Prostatakreft er den hyppigste og mest dødelige kreftformen blant menn i den vestlige verden, nest etter lungekreft.

5000 nordmenn får påvist prostatakreft årlig

1050 nordmenn dør av prostatakreft årlig

30 prosent av alle menn i 50-årene har forstadier til prostatakreft. Bare en liten andel utvikler seg til farlig kreft som må behandles Kilde. Kreftregisteret

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge. Det oppdages hvert år ca. 5000 nye tilfeller, og over 1000 personer dør av sykdommen årlig, ifølge Kreftregisteret.

Det var over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2017 som på 1950-tallet. Årsaken til det er hovedsaklig at befolkningen blir eldre, men henger trolig også sammen med den vestlige dietten og livsstilen.

– Det er for eksempel slik at risikoen for å utvikle prostatakreft er 20-30 ganger høyere blant amerikanere enn blant japanere. Men for de japanerne som flytter til USA, tar det bare én generasjon før de har utviklet like stor risiko som de «innfødte» amerikanerne, forteller Saatcioglu.