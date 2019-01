I tre dager i forrige uke ble det søkt i Langvannet, som ligger like ved huset til ekteparet Tom og Anne Elisabeth Hagen på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

Mandag opplyser Øst politidistrikt at det er funnet gjenstander i forbindelse med søket.

De understreker at gjenstandene må undersøkes nærmere før de sjekkes inn eller ut av forsvinningssaken.

– Slik saken står nå, er det av hensyn til den pågående etterforskingen svært begrenset hva politiet kan kommentere rundt konkrete detaljer. Vi vurderer fortløpende hva vi til en hver tid kan offentliggjøre av opplysninger, opplyser politiinspektør Tommy Brøske i en pressemelding.

Søndag kveld hadde politiet fått inn 1352 tips i saken.



Har mottatt budskap

I løpet av de tre dagene dykkerne søkte, ble det sagd ut seks hull i isen. De har fulgt vannlinjen fra familiens eiendom og mot brua i enden av vannet, der det er et utløp. Dykkerne fra brannvesenet har søkt både innover mot land og utover fra hullene. Det er også brukt kamera i søket.

Familien til den antatt bortførte Anne-Elisabeth Hagen (68) har mottatt et budskap fra dem som hevder å holde henne fanget. Nå ber familien om et livstegn, opplyste familiens advokat Svein Holden på en pressekonferanse torsdag.

Budskapet ble mottatt onsdag 16. januar på den samme digitale plattformen som kravet om løsepenger tidligere er fremmet på. Dermed gikk det nøyaktig én uke fra politiet gikk offentlig ut med saken 9. januar, til de mottok ny kommunikasjon.

​Forsvant på formiddagen

​Ifølge politiet forsvant Anne Elisabeth Hagen på formiddagen den 31. oktober i fjor. De mener at Tom Hagen dro på jobb ved 7-tiden den aktuelle morgenen. Politiets hovedteori er derfor at forsvinningen skjedde en gang mellom 07.00 og 13.00.

Verken familien eller politiet har fått et sikkert livstegn fra den savnede kvinnen, men politiet mener det er gode muligheter for å finne henne i live.

For to uker siden gikk politiet ut med en overvåkningsvideo som viser området utenfor Tom Hagens kontorer i Futurum-bygget i Lørenskog. Videoen viser tre personer, men kun én av disse har meldt seg for politiet.