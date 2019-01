Politiet måtte rykke ut til et industriområdet på Slemmestad i Buskerud klokken halv fem mandag morgen på grunn av det siste døgnets kraftige snøfall.

Årsaken var imidlertid noe uvanlig.

To brøyteførere hadde nemlig havnet i tottene på hverandre på grunn av uenighet om snøbrøyting.

– Ble skallet til

Bakgrunnen var at den ene hadde frest snø som hadde kommet over på området hvor den andre hadde ansvar for snøbrøytingen, skriver politiet på Twitter.

«Fleksnes-øyeblikket» skal ha utviklet seg til bruk av fysisk vold, og førte til at politiet måtte rykke ut. Forholdet blir anmeldt.

– Under krangelen hevder den ene at han ble skallet til, og fikk hevelser i ansiktet. Det er gitt et pålegg om at de skal holde seg borte fra hverandre under resten av brøytearbeidet, heter det i meldingen fra politiet.

Ber folk oppføre seg

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Anne Meyer, sier hun ikke kan huske å ha opplevd en slik hendelse i hennes tid i politiet.

Hun forteller at det har vært flere mindre hendelser i trafikken i morgentimene, og ber folk om å besinne seg dersom uhellet skulle være ute.

– Alle som er ute må kjøre etter forholdene og vi forventer at folk skal oppføre seg. Hvis uhellet er ute, så må man utveksle personalia og eventuelt fylle ut skademelding. Folk behøver ikke ringe oss om alt mulig, men om det er personskader eller fare for annen trafikk, må de ringe oss, sier Meyer i politiet.

Politiet: – Renner inn med ulykker

​Snøfallet i løpet av natten og morgentimene mandag skaper trøbbel mange steder på Østlandet.

Ryggeveien ved Moss er stengt etter en front-mot-front-kollisjon der. I Rakkestad i Østfold har en bil kjørt inn i fjellveggen ved en skole.



– Det er mye snø og glatt føre, så vi får mange meldinger på biler som har kjørt ut i grøfta. Det smeller både her og der og er kaos, sier operasjonsleder Atle Vesttorp ved Øst politidistrikt.

I GRØFTA: Kraftig snøvær har skapt trøbbel på veiene flere steder mandag morgen. Her har kommunens brøytebil havnet i grøfta på Brattås i Porsgrunn. Foto: Theo Aasland Valen

Han oppfordrer folk om å ta det med ro når de skal til jobb i dag.

– Ta det med ro og kjør pent. Kom heller noen minutter for sent, ikke ta noen sjanser og hvis hensyn. Det renner inn med små og større ulykker, advarer operasjonslederen.