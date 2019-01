Du har sikkert lagt merke til det du også: Den norske bilparken har stor andel av biler med en boks på taket. Noen er store og klumpete og virker temmelig malplassert på bilen – mens andre presser seg helt ned mot taket og gjerne er lakkert i samme farge som bilen.

Nordmenn kjøper mer takbokser enn alle andre, og mange betaler flere tusenlapper ekstra for riktig design og farge.

Men hva med sikkerheten rundt dette?

Det har NAF sett nærmere på. Konklusjonen til NAF er at det selges takbokser som er farlige i norske butikker.

Krasjtestet i to hastigheter

– Testen viser alvorlige feil, ski som kommer som prosjektiler ut av boksene og bokser som flyr av taket ved kollisjon i lav hastighet, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

NAF har i samarbeid med Testfakta testet sikkerheten og brukervennligheten til ni populære skibokser på markedet. Takboksene ble kollisjonstestet i to hastigheter, 30 og 40 kilometer i timen.

– Mange kjører til fjells i god tro om at lasten er godt sikret i en takboks. Testen viser at en kollisjon med boks og innhold kan være livsfarlig allerede i lave hastigheter. Jeg tenker med gru på hva som skjer i en krasj i 80 kilometer i timen på landeveien på tur til hytta, sier Sødal, i en pressemelding.

Takbokser finnes i svært mange størrelser og varianter. For ordens skyld: Denne på bildet over har ikke noe med NAFs test å gjøre.

Burde ikke blitt solgt i Norge

Plastboksen Thule XL Motion er testens soleklare vinner. Den får kun én mindre åpning foran i kollisjonstesten, mens innholdet holdes fastspent under kollisjonen. Boksen er vanntett og lett å håndtere.

Det er andre gang NAF utfører test av takbokser, og selv om forbrukerorganisasjonen ser en forbedring blant noen av produsentene, er det fortsatt mange produkter som ikke burde blitt solgt på det norske markedet.

Takbokstesten, som er utført ved forskningsinstituttet RISE i Sverige, viser at boksene fra Hamron og Calix løsner og flyr av ved en kollisjon i 40 kilometer i timen. Boksene av merket Hamron, Carwise og Biltema åpner seg og innholdet flyr ut av boksen i krasjen i 30 kilometer i timen, dette til tross for at alle ski og bager i boksen var sikret forsvarlig med stropper. Stroppene tålte rett og slett ikke kollisjonen.

Vet du hva takboksen eller skiboksen din tåler ved en kollisjon? NAF har testet ni populære takbokser, og fire av dem får stryk i kollisjonstesten. (Foto: NAF/Testfakta

Må tåle kraftig nedbremsning

– Dette viser hvor viktig det er å velge en sikker takboks. Og det er avgjørende å være nøye med monteringen av takboksen og ikke minst stropping av lasten inne i takboksen. Det er katastrofalt om skiene raser ut av boksen i en kollisjon. Tenk hvis skiene skulle treffe noen, sier Sødal.

Det nærmeste bransjen kommer produksjonskrav for takbokser er krav om lastsikring i “Forskrift om bruk av kjøretøy”. Forskriften sier at taklast må tåle å utsettes for 1G, noe som tilsvarer en kraftig nedbremsing.

Likevel velger de fleste av produsentene å få sine produkter godkjent etter en standard som kalles City Crash, en kollisjon i 30 kilometer i timen som tilsvarer en kraftig nedbremsing eller nødbrems på motorveien.

Må skjerpe kravene

Testen utført av NAF avslører også at produsentene av boksene Carwise og Hamron velger en annen norm og kollisjonstester boksene i 18 kilometer i timen.

– Testen viser at deler av bransjen ikke tar sine egne rammevilkår eller sikkerhet på alvor. De klarer ikke enes om en felles standard, og det er kritikkverdig. Til sammenlikning testes biler i 64 kilometer i timen i EuroNCAP-testene, noe som gir over det dobbelte av energi i bevegelse sammenliknet med hastigheten i vår test. Vi håper produsentene tar dette på alvor og skjerper kravene, avslutter Nils Sødal.

