Frenkie de Jong var sterkt ønsket av PSG, men valgte Barcelona. Nå hevder Daily Mail at den spanske storklubben brukte WhatsApp-meldinger fra Neymar (!) for å advare de Jong mot en overgang til PSG.

I meldingene skal brasilianeren ha uttalt et ønske om å returnere til Barcelona. Han skal også ha klaget på nivået på den franske ligaen. Og ikke nok med det, Neymar skal også ha ytret sin misnøye med været i den franske hovedstaden.

Nederlenderen skal for øvrig fullføre sesongen med Ajax før turen går til Catalonia til sommeren.

Christian Eriksen har ennå ikke kommet til enighet med Spurs om en ny kontrakt. Det fører til spekulasjoner ettersom den nåværende avtalen går ut i juni 2020. Ifølge Express skal dansken være et av sommerens store overgangsmål for både Chelsea og Manchester United.

Begge klubbene skal ha fått fornyet håp etter ryktene om at Real Madrid trolig har skrotet sine planer om å hente midtbaneeleganten. Men både Bayern München og PSG skal også være ute etter Eriksen.

En annen som skal være på Chelseas radar er Bournemouths Nathan Aké. Den nederlandske forsvareren forlot Chelsea i 2017, men ifølge Daily Star skal London-klubben nå være villig til å bruke over 400 millioner for å hente 23-åringen tilbake.

Southampton har begynt å få fart på sakene under sin nye manager, men klubben vil likevel ha noen forsterkninger før vinduet stenger. Ifølge Mirror vil The Saints kjøpe Birmingham-spissen Che Adams. Ifølge avisen er det allerede lagt inn et bud på omlag 90 millioner kroner, men flere andre PL-klubber skal også være ute etter mannen som står med 14 Championship-mål denne sesongen.

Tottenham har ikke gjort mange krumspring på overgangsmarkedet i det siste. Nå ryktes det at klubben kan komme til å bruke litt penger likevel. Men det er nok ingen storfisk i vente for Spurs-fansen. Ifølge Mirror er det Leeds-unggutten Jack Clarke som skal være i kikkerten til London-klubben. Den 18-årige vingen er en ettertraktet mann, men Leeds skal ikke være veldig lystne på et salg på nåværende tidspunkt.

Unai Emery har gitt fansen beskjed om at det kun blir lånesigneringer i januar. Ivan Perisic skal ha gitt Inter beskjed om at han ønsker seg bort, og dermed øyner Gunners muligheten for å hente kroaten på lån. Men det kan vise seg å bli vanskelig, for ifølge manager Luciano Spalletti er det uaktuelt å slippe vingen på lån.

Fernandinho er utvilsomt en svært viktig brikke for Manchester City. Når brasilianeren har vært på sidelinjen, har resultatene blitt merkbart svakere. Nå skal klubben ha funnet en potensiell erstatter for den aldrende midtbanespilleren. Ifølge Daily Mail kan det være Hajduk Split-spilleren Ante Palaversa. Avisen hevder at den kroatiske 18-åringen har en prislapp på omlag 60 millioner kroner.