Det melder Wall Street Journal søndag.

Det vil i så fall bety at den offentlige sektoren i USA på nytt kan bli nedstengt om litt under tre uker.

Det er kun to dager siden Trump måtte gi etter og gjenåpne offentlig sektor i tre uker, enda han ikke fikk pengene han krevde for å bygge en mur mot Mexico.

Ifølge avisen vil ikke Trump la seg stoppe hvis man ikke kommer til enighet om finansiering for en grensemur mot Mexico, og lover at den vil bli bygget uansett, om han så må erklære en nasjonal krise for å få midlene til det.

– Mindre enn 50 prosent sjanse

Fredag vedtok først Senatet og deretter Representantenes hus enstemmig et midlertidig budsjett som midlertidig avslutter nedstengningen, og ikke lenge etter signerte Trump selv avtalen.

Etter den 35 dager lange nedstengningen har man nå fram til 15. februar på å komme til enighet om en budsjettavtale. Trump selv er meget skeptisk til at man får det til, og er klar på at en ny nedstengning «definitivt er et alternativ».

– Personlig tror jeg det er mindre enn 50 prosent sjanse for å få til en avtale, men det er mange flinke folk som jobber med det, sa Trump søndag.

Trump krever 5,7 milliarder dollar øremerket Mexico-muren i budsjettavtalen. På spørsmål om han vil akseptere mindre enn det svarer han:

– Jeg tviler. Jeg må gjøre dette riktig.

Demokratene er sterkt imot byggingen av en mur, men skal være villige til å finansiere andre tiltak for å styrke grensesikkerheten.



Pinlig nederlag

Den midlertidige avtalen ble beskrevet som et pinlig nederlag for presidenten, og demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, og lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, frydet seg over seieren.

Schumer sa han håper Trump har lært leksa, og Pelosi gjorde det igjen tindrende klart at Demokratene ikke har tenkt å gi Trump penger til muren om tre uker heller.

– At vi står samlet, er vår makt. Og det er kanskje det presidenten undervurderte, sa Pelosi om den sterke enheten blant demokratene.

Det var blant republikanerne det var sprekker. Seks av de republikanske senatorene brøt med Trump og stemte for det siste demokratiske forslaget om å gjenåpne staten.

Den midlertidige avtalen innebærer at rundt 800.000 statsansatte som ikke har fått lønn siden 22. desember, vil få etterbetalt det de har til gode.