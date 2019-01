Clinton skal ha fortalt flere folk at hun ikke har lukket døren for en mulig presidentkampanje i 2020. Det opplyser flere kilder til CNN.

CNN siterer tre ikke navngitte kilder at de mange tiltalene mot tidligere Trump-medarbeidere, spesielt tiltalen mot Roger Stone denne uka, skal ha påvirket Clinton til å vurdere å igjen vurdere å stille til valg.

Det blir i så fall tredje gang på litt over et tiår at hun forsøker å bli den første kvinnen til å innta Det ovale kontor.

I 2008 tapte hun demokratenes nominasjon til Barack Obama, mens hun måtte gi tapt mot Donald Trump i 2016.

Clinton hadde da en solid ledelse over Trump i ukene fram mot valget, men denne hadde krympet betraktelig da man gikk inn i de siste to ukene før valget.

– Blir svært overrasket

Men foreløpig skal ikke Clintons mulige kandidatur ha materialisert seg i noe konkret, og ingen kampanje skal være i planleggingsfasen. Og selv om hun har fortalt flere i sin nære krets at hun fortsatt vurderer det, skal ikke troen være stor på at hun faktisk gjennomfører det.

– Jeg vil bli svært overrasket hvis hun faktisk stiller til valg, skal en nær venn av Clinton ha uttalt til CNNs politiske sjefskorrespondent Jeff Zeleny.

Ifølge Zeleny er det ikke uvanlig at tapende presidentkandidater nøler med å utelukke et nytt kandidatur.

– Vi må være åpne for at hun fortsatt snakker om det. Hun vil utfordre Trump. Kan hun vinne demokratenes nominasjon? Det vet jeg ikke svaret på, sier Zeleny.

– Vi har forvirret alle

Clinton selv har ikke kommentert de seneste ryktene, men uttalte i oktober at hun fortsatt ønsker å bli president.

– Jeg tror at når vi i januar 2021 forhåpentligvis har en demokrat i Det ovale kontor, så vil det være så mye arbeid som må gjøres. Vi har forvirret alle i verden, inkludert oss selv. Vi har forvirret våre venner og våre fiender, sa Clinton da.

– De aner ikke hva USA står, hva vi kommer til å gjøre eller hva vi mener er viktig. Jeg føler meg veldig forberedt til det arbeidet som må gjøres.