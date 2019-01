Norge ble dessverre for små og ble feid av banen i søndagens VM-finale mot Danmark.

Danmark vant til slutt overbevisende 31-22, og kunne juble for sitt første VM-gull noensinne.

Norge måtte gå skuffet av banen og ta til takke med sølvet. På banketten sent søndag kveld fikk imidlertid Sander Sagosen trøst av sin håndballkjæreste Hanna Bredal Oftedal, som til daglig spiller for Issy Paris.

– Det var selvsagt kjipt at de tapte finalen, men Danmark var et bedre lag. Uansett har Sander og Norge all grunn til å være stolte av seg selv, sa Bredal Oftedal til TV 2 Sporten på banketten.

– Vi tok sølv, men dette er gullet mitt, smilte Sagosen og pekte på kjæresten i intervjuet.

– Villig til å dø for disse gutta

Sander Sagosen tror skuffelsen kommer til å sitte i en stund.

– Jeg er fortsatt skuffet, og det vil nok sitte i en stund. Men sånn er idrett, og du kan få et slag i trynet. Jeg er uansett stolt over denne gruppen og denne gjengen her. Det er gutta jeg er villig til å gå i krigen med, de er villig til å dø for meg og jeg er villig til å dø for dem, konstaterte Sagosen til TV 2.

– Hadde dere noen som helst mulighet til å slå Danmark?

– Ikke i dag. Danmark spilte en fantastisk håndballkamp. Det beste laget vant VM helt fortjent. Så må vi erkjenne at vi ikke var gode nok og var det nest beste laget, svarte PSG-stjernen, og la til:

– Men vi har fremtiden foran oss. Jeg er helt sikker på at dette laget står på toppen en gang. Men når det skjer, er det vanskelig å si. Vi får håpe at alle gode ting er tre, mente han.

Håndballjentene gikk som kjent 12 år fra sin første mesterskapsmedalje før det til slutt ble gull.

– Sånn er idrett. Du skal være litt ekstra rutinert for å ta gullet. Men vi lærer av dette, vi er stolte av det, og vi skal bygge videre på dette, varslet Sagosen.

– Danmark viste klasse

Landslagssjef Christian Berge hadde ikke helt klart å få nederlaget i finalen helt på avstand.

– Mine tanker litt i ettertid er at Danmark var bedre beste laget, og det beste laget vant. Helt klart. Samtidig har jeg en god følelse etter to VM-finaler på rad med det unge mannskapet Norge har. Det er godt å ha gjennomført disse kampene. Vi falt litt sammen i finalen, men samtidig er det mye å ta med seg i neste mulighet, sa Berge til TV 2.

– Kunne Norge slått Danmark med toppnivået deres inne?

– Det er vanskelig å svare på. Det Danmark viste var klasse. Vi skulle vært vanvittig gode om vi skulle klart det i en finale. Men igjen, jeg må hjem å se dette på video. Jeg er uansett vanvittig stolt over gutta og det de har gjort. Vi fikk tre mann på all star-laget, og det burde kanskje vært fire der også, poengterte han.