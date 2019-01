– Eirik Jensen må jo ha tro på at dette skal gå hans vei. For hans del dreier det seg om et liv i frihet eller 21 år i fengsel, så det er klart at han er spent på dette utfallet, sier TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen.

Onsdag trakk juryen seg tilbake for å avgjøre skjebnen til ekspolitimannen Eirik Jensen, men det ble ingen avgjørelse søndag.

Siden onsdag har ti kvinner og menn diskutert hvorvidt Jensen er skyldig i narkotikaforbrytelser og grov korrupsjon.

De fortsatte sitt arbeid utover søndag ettermiddag og videre mandag, opplyste Borgarting lagmannsrett i en pressemelding søndag ettermiddag.

Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, forteller at Jensen er forberedt på alle utfall, men at han har stor tro på at han blir frikjent.

– Han er overbevist om at han vil bli frikjent, han er sikker på at han ikke har gjort noe galt, sier Elden til TV 2.

– Ingen rykende pistol

Aldri før har en jury brukt så lang tid på å avgjøre en sak i Norge. Elden sier at fem dager er mer en dobbelt så lenge som noen andre juryer har sittet ute i norske straffesaker tidligere.

Det har kommet ulike forklaringer på tidsbruken. Enkelte har pekt på at graden av tvil vil avgjøre hvor lang tid juryen vil bruke på å svare ja eller nei på om ekspolitimannen er skyldig.

– All tvil skal komme Jensen til gode. Spørsmålet er hvor stor denne tvilen er. Hvert enkelt jurymedlem skal være overbevist om skyld før de skal svare ja på skyldsspørsmålet, sier Inge D. Hanssen.

Lagdommer Kristel Heyerdahl la vekt på kravet om grundighet i sin rettsbelæring onsdag, før jurymedlemmene trakk seg tilbake.

– Det er et svært stort bevisbilde de går gjennom, og jeg synes det er betryggende at de bruker tid. Her er det ingen rykende pistol, som vi sier. Det er ikke noe DNA, ikke noe fingeravtrykk som kan avsløre en gjerningsmann. Her er det et sammensatt bevisbilde, og det tar tid å gå gjennom dette, sier rettskommentator Hanssen.

28. august i fjor begynte ankesaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen, som i Oslo tingrett i september 2017 ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Juryen består av fem menn og fem kvinner. Dersom flere enn seks svarer ja på at Eirik Jensen er skyldig, blir han dømt. Om fire svarer nei, blir han frifunnet. Offentligheten vil aldri få en begrunnelse som forteller hvorfor juryen svarer som de gjør.