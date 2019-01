Ifølge RMC så er Neymar definitivt ute av kampen mot Manchester United på grunn av skaden i sin høyre fot. Videre melder RMC at det ikke er utelukket at Neymar må gjennom en ny operasjon.

PSG har foreløpig ikke bekreftet opplysningene til den franske radiokanalen.

​Se hvordan Neymar pådro seg skaden i Sportsnyhetene øverst!

Neymar hinket av banen for Paris Saint-Germain etter en times spill i 2-0-seieren over Strasbourg i cupen onsdag kveld.

PSG skrev i en melding på sine nettsider natt til torsdag at de første undersøkelsene er gjort og at det dreier seg om en skade femte metatarsalbein, men av videre behandling vil avhenge av utviklingen de neste dagene.

– Har pådratt seg en lignende skade som sist

Nå er det altså klart at Neymar går glipp av den svært viktige åttendelsfinalen mot Manchester United.

Den første kampen mellom lagene spilles 12. februar. Returkampen i Paris spilles 6. mars.

RMC skrev tidligere denne uken at Neymar har pådratt seg en lignende skade som holdt ham ute fra februar og ut sesongen i fjor. Da ble Neymar skadet like før åttedelsfinalen mot Real Madrid. Den gangen måtte den brasilianske superstjernen gjennom en operasjon.

– De vil bli savnet

PSG-manager Thomas Tuchel sa tidligere denne uken at han ikke kunne si når Neymar var tilbake i aksjon etter skaden verdens dyreste fotballspiller pådro seg mot Strasbourg.

– Neymar får behandling for skaden. Vi må vente til neste uke før vi får en dato han kan være tilbake. Behandlingen han får avhenger hvordan skaden utvikler seg videre, sa Tuchel, ifølge

Midtbanestjernen Marco Verratti er også ute med skade for PSG.

– De er begge nøkkelspille med stor kvalitet, rett og slett av ekstraordinær kvalitet. Så de vil bli savnet, men samtidig er det vår utfordring å finne en løsning. Det er jobben til hele teamet, for vi har ikke spillere som kan spille som Marco og Neymar og som kan erstatte dem perfekt. Men vi har et sterkt lag og vi vil vise at vi står sammen, sa PSG-sjefen.