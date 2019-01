Gutten falt ned i den hundre meter dype og 25 – 30 centimeter brede brønnen i Totalán ved Málaga 13. januar, da familien var på tur.

Det er andre gang foreldrene må gravlegge en sønn etter en ulykke.

For to år siden mistet foreldrene deres tre år gamle sønn Oliver Rosello. Storebroren til Julen døde da han fikk hjerteinfarkt under en tur på stranden med foreldrene sine, ifølge The Telegraph.

Ifølge nyhetskanalen France24 ble Julen gravlagt ved siden av storebroren sin Oliver Rosello søndag.

Lekte

Julen lekte på eiendommen som tilhørte en annen familie, da han falt ned i det trange hullet som var boret opp ulovlig i et forsøk på å komme ned til grunnvannet.

Flere familiemedlemmer så ifølge spanske medier at gutten falt ned i brønnen. De fortalte at de til å begynne med kunne høre ham gråte nede i hullet.

Det eneste konkrete tegnet på at han var falt ned i brønnen, var noen hårstrå som ble funnet etter en ukes tid. Det hadde ikke vært noen annen kontakt med ham, men redningsarbeiderne nektet likevel å erklære ham død før de fant ham.

Krevende arbeid

Store redningsmannskaper ble brukt i søket etter toåringen siden han falt ned i brønnen, men de har møtt på flere utfordringer underveis.

MÅTTE SPRENGE: Et helikopter som tok av fra ulykeksstedet ble brukt til å levere sprengstoff som skulle brukes i redningsaksjonen Foto: Jorge Guerrero / AFP

Blant annet har vanskelig terreng gjort det vanskelig å frakte tungt utstyr frem til ulykkesstedet.

Redningsarbeidere måtte bore et nytt hull parallelt med brønnen og en tunnel inn fra siden på 60 meters dyp å komme til ham siden hullet var for trangt til at en voksen person kunne fires ned.