Etter lørdagens annenplass i Granåsen ble Magnus Krog som ventet hentet inn i VM-troppen til kombinertlandslaget.

Fra før av er Espen Dahlhaug Bjørnstad, Jørgen Graabak, Jan Schmid og Jarl Magnus Riiber tatt ut.

Magnus Krog, Magnus Moan, Jens Lurås Oftebro og Espen Andersen var de aktuelle kandidatene til den siste plassen. Oftebro gikk ikke helgens verdenscuprenn i Granåsen fordi han var opptatt med junior-VM.

– Magnus har gått fortest av alle i langrennsdelen i årets sesong, og har begynt å vise gryende form i hoppbakken. Han er på vei mot toppform, og det blir en spennende periode fram til VM, sier sportssjef Ivar Stuan i en pressemelding.

Magnus Moan har tatt medalje i sju VM på rad. Han hadde håpet å avslutte karrieren med medalje i Seefeld, men slik ble det ikke.

– Det har vært målsettingen min og hovedgrunnen til at jeg tok fatt på denne sesongen. Det har drevet meg videre. Det er selvfølgelig kjedelig når det ikke går. Krog har gjort en kjempefigur på hjemmebane. Jeg unner ham plassen av hele mitt hjerte, sier han til TV 2.

Moan, som legger opp etter inneværende sesong, mener han hadde hatt mye å bidra med i VM.

– Jeg står fortsatt ved at jeg er en mesterskapsløper. Tidligere har jeg vært avhengig av å konkurrere meg i form. Da har jeg reist inn i mesterskap med en trygghet og råskap som er unik for mitt vedkommende. De sjansene jeg har fått denne sesongen har det vært litt for mye kniven på strupen. Det er ikke lett å prestere under press når man ikke er vant til det, sier Moan.

– Kunne du tatt medalje i Seefeld?

– Jeg hadde en vanvittig snuoperasjon før VM i Lahti i 2017. Det står respekt av å reise hjem med medalje for sjuende mesterskap på rad. Selvfølgelig hadde VM i Seefeld vært en kjempefin avslutning. Hadde jeg reist til Seefeld, hadde jeg gjort alt i min makt for å reise hjem med medalje, sier han.

For kombinertløperne starter ski-VM med storbakkerenn i Bergisel og 10 kilometer langrenn i Seefeld fredag 22. februar.

