Politiet i Innlandet fikk melding klokken 16.38 om at to biler hadde kollidert front mot front på fylkesvei 16, rett sør for Roa.

Tre personer er involvert i ulykken i Lunner kommune i Oppland, og to av dem er kjørt til sykehus.

– Den ene som er meget alvorlig skadd, skulle flys til sykehus, men det er ikke flyvær. Det er utfordrende kjøreforhold i området, sier operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Ulykken fører til trafikale utfordringer på omkjøringsveien til E16, opplyser politiet. Den nordgående trafikken sto ved 17.30-tiden helt stille, ifølge Oppland Arbeiderblad.

