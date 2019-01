Emiliano Sala har vært savnet siden flyet hans på vei fra Nantes til Cardiff forsvant over Den engelske kanal mandag kveld.

En resultatløst søk etter piloten, Sala og ytterligere én passasjer ble avsluttet torsdag, til tross for at familien og store fotballnavn ba om å fortsette letingen.

Bare to dager før flyet forsvant hadde Sala meldt overgang fra Ligue 1 og Nantes til fordel for Premier League og Cardiff for en overgangssum på 190 millioner kroner.

Cardiff har aldri betalt mer for en spiller.

The Telegraph melder at waliserne har fryst alle utbetalinger til Nantes før de har fått sett på den juridiske delen av overgangsavtalen.

Cardiff skal ha fått estimert at den treårige avtalen totalt ville kostet nesten 340 millioner kroner. Ulykkesforsikringen dekker bare halvparten av summen. Dermed kan Cardiff tape 170 millioner kroner.

Denne summen inkluderer mulig lønn, overgangssum og det klubben hadde forventet å få inn fra sponsorer og draktsalg på nysigneringen.

Undersøker flyreisen

Cardiff-ledelsen skal være opptatt av beslutningen om å reise med et ettmotorsfly fra 1984 og med en pilot som er deltidsansatt ingeniør. Det har tidligere kommet frem av Cardiff-formann Mehmet Dalman at Sala takket nei til walisernes reiseplan, som innebar å fly kommersielt fra Paris til London.

– Cardiff har fra sitt ståsted gjort det veldig klart at de ikke hadde noe å gjøre med arrangeringen av flyturen. Etter hvert som det kommer ny informasjon, kommer vi til å etterforske hendelsesforløpet og årsaken til ulykken. Vi ser på muligheten for at det det er uaktsomhet som kan ha forårsaket ulykken, skriver Premier League-klubben i en uttalelse til den engelske avisen.

Den private og mislykkede reisen ble arrangert av agenten Meissa N'Diaye og mellommann Mark McKay.

Bordeaux med krav

Overgangstvisten blir ikke noe mindre komplisert av Bordeaux sikret seg en klausul på videresalg på hele 50 prosent da Emiliano Sala gikk til Nantes i 2015. Bordeaux skal allerede ha bedt Nantes om de første 67 millioner kronene for overgangen, skriver lokalavisen i Nantes, Presse Océan.

– Jeg ønsker ikke å snakke om penger mens denne dramatiske situasjonen pågår. For øyeblikket ser vi ikke på noen krav. Det kan vi se på ved et senere tidspunkt, ble Nantes-president Waldemar Kita sitert på denne uken.

Overgangssummen kunne stige til i overkant av 220 millioner kroner dersom Cardiff beholdt plassen i Premier League. Waliserne ligger på nedrykksplass med to poeng opp til trygg grunn. Overgangen skal avbetales i tre deler.

Sala-overgangen var allerede godkjent og registrert hos Det internasjonale fotballforbundet og Det engelske fotballforbundet da flyet forsvant.