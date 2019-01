Mikkel (32) ble satt ut da han skrudde på lånetelefonen han hadde fått fra Power

Frykter for sin egen informasjon

Lørdag fikk han beskjed om at han skulle ha lånetelefonen i to til fire uker. En av grunnene til at han reagerer så kraftig er at han frykter for sin egen informasjon.

– Jeg blir urolig for jeg har også levert fra meg en telefon med informasjon om jobb, familie og mine egne private ting. Jeg er jo pålogget på alle appene inne på telefonen, så om jeg skulle få en ny telefon og det blir en lånetelefon, frykter jeg nå at den kan bli levert til andre, forteller Mikkel.

Power: – Vi har klare rutiner

Til TV 2 erkjenner Power at det var en feil i butikken som gjorde at den sensitive informasjonen til kvinnen havnet hos en tilfeldig mann.

– Dette er selvfølgelig sterkt beklagelig og vi beklager på det sterkeste at dette har skjedd, sier Elizabeth Gill, markedssjef i Power til TV 2.

Power bekrefter overfor TV 2 at det er butikken som har ansvaret for sletting av data før den blir levert til andre. Hun påpeker at de har klare og strenge rutiner på hvordan en ansatt skal slette brukerhistorikken.

– Her har det beklageligvis skjedd en menneskelig svikt og vi ser svært alvorlig på en slik rutinesvikt. Vedkommende som har gjort denne overtredelsen vil få en advarsel og dette blir fulgt opp av hovedkontoret, forteller Gill.

– Har mobilen med kvinnens informasjon vært i hendene til noen andre?

– Så vidt oss bekjent, så er dette kun en telefon som ikke har vært på utlån til andre i denne perioden, opplyser Gill.