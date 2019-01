Danmark feide Norge av banen i VM-finalen

Danmark – Norge 31-22:

Artikkelen oppdateres!

Danmark kjempet Norge i senk foran 15.000 entusiastiske hjemmefans i Jyske Bank Boxen søndag kveld.

Danmark ledet med hele sju mål til pause, og sikret seg VM-gullet etter å ha slått Norge med utklassingssifrene 31-22 i finalen. Det var Danmarks første VM-gull noensinne. Tidligere har Danmark tatt tre sølv.

– Norge kom ikke til offensivt mot et strålende dansk forsvar. Landin ble klart banens beste spiller. Norge ble helt utspilt av Danmark, konkluderte TV 2-ekspert Bent Svele etter kampslutt.

Mikkel Hansen ble nok en gang Danmarks store spiller. Storstjernen scoret sju mål.

– VM-gullet er det jeg manglet. Jeg har fått den beste starten på 2019 jeg kunne få. Jeg har fått en super seier og en deilig sønn, sa Mikkel Hansen til TV 3 etter gullet.

Norge kapret sølvet i sitt andre strake VM. Magnus Jøndal ble Norges og kampens toppscorer i VM-finalen med ti mål.

– Vi så slitne ut og Danmark kom med ekstra power. Vi er skuffet over dette her, men samtidig stolt over prestasjonen frem til det. Vi kunne gjort ting annerledes, men Danmark var virkelig bra og vi var under pari. Jeg er stolt over prestasjonen frem til dette, så vil det synke inn litt etterhvert. Men gutta har lov til å være litt skuffa nå, og det er bra at de er det, sa landslagssjef Christian Berge til TV 3 etter kampen.

Til pause ledet Danmark med hele 18-11 og Norge klarte aldri å slå tilbake.

– Norge møtte et meget godt lag. Vi slet i duellspillet bakover, og tapte for mange én-til-én dueller og ga muligheter til Danmark. Dessuten ble det for hakkete offensivt, oppsummerte TV 2-ekspert Bent Svele etter første omgang.

Sølvet gjør at Norge er sikret å bli seedet i OL-kvalifiseringen som spilles i april 2020.

Ble kjempet i senk

Norge spilte sin andre VM-finale, og fikk en god start på kampen mot Danmark. Etter at Mikkel Hansen bommet på straffe, gikk Norge rett i ledelsen etter at Sander Sagosen traff med Norges første.

Så sendte høyreback Magnus Abelvik Rød Norge opp i ledelsen 2-1 etter at Mikkel Hansen like før overlistet Torbjørn Bergerud i Norges mål.

Det ble tøffe tak og hard kjemping i åpningsminuttene. Magnus Jøndal bommet på straffe for Norge på stillingen 3-3, og like etter sendte Mads Mensah Larsen hjemmefansen i ledelsen 4-3.