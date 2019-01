Kongsvinger-spiller i selskap med Mata, Chiellini og Hummels

Manchester United-stjernen Juan Mata startet i august 2017 den veldedige organisasjonen Common Goal i samarbeid med Streetfootballworld.

Mata vet at han som fotballspiller i en av verdens største klubber er i en privilegert posisjon. Medlemmene av organisasjonen er profesjonelle fotballspillere, og gir derfor vekk minst én prosent av lønnen til veldedige formål som kampen mot HIV/Aids og fattigdom blant barn og fotballspillere over hele verden.

– Fotball er så mye mer enn bare å sanke trofeér, den er mye større enn det. Fotballen har en enorm kraft til å samle folk, derfor ønsker jeg å gjøre noe som fremtidige generasjoner kan dra nytte av, sa Mata til TV 2 Sporten da han lanserte kampanjen.

GIR VEKK LØNNEN: Olav Øby i Kongsvinger er med på Juan Matas prosjekt. FOTO: Kil.no

Mats Hummels fra Bayern München var den første som ble med Mata, og deretter fulgte verdensstjerner som Juventus' og Italias Giorgio Chiellini, Hoffenheim-trener Julian Nagelsmann og Leicester-keeper Kasper Schmeichel – for å nevne noen. For øyeblikket er det 473 medlemmer i prosjektet.

Kongsvinger-spiller i godt selskap

Blant medlemmene som gir vekk én prosent av lønnen sin finnes også en nordmann.

Kongsvinger-spilleren Olav Øby var aldri i tvil om at dette var noe han ønsket å gjøre.

– Juan Mata har flere ganger vært ute med informasjon og fått med seg spillere som Hummels og mange andre. Da jeg leste meg opp og fikk mer informasjon om organisasjonen, forstod jeg rast at dette var et meget bra tiltak for fotballspillere. Fotballstjerner på toppnivå kan i perioder få seg et frynsete rykte, og dette er en gladsak og det er positivt å kunne bidra på denne måten, sier Olav Øby til TV 2 Sporten.

Olav Øby, som ble hentet til Kongsvinger fra Sarpsborg foran 2018-sesongen, er imidlertid ikke i nærheten av å tjene like mye som flere av de andre fotballprofilene som bidrar i «Common Goal».

– Mitt bidrag er nok beskjedent

En spiller som Juan Mata tjener for eksempel et sted mellom 70 og 80 millioner kroner i året.

– Med tanke på hvor mye mange av de andre bidrar, så er vi jo i helt forskjellige livssituasjoner. De er jo verdensstjerner. Men som profesjonelle fotballspillere er vi i en heldig situasjon, og det føles bra at jeg kan være med å bidra. Alle monner drar, selv om mitt beløp nok er beskjeden med tanke med hva andre bidrar med, poengterer han.