I september ble det kjent at Ulrikke Falch og Henrik Elvejord Borg var blitt et par.

Nå sier Falch til Se og Hør at det er slutt:

– Jeg kan bekrefte at det er slutt mellom meg og Henrik. Jeg har ingen ytterligere kommentar.

Elvejord Borg har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse, men skriver følgende på egen Instragram-konto:

«Nitrist. Jeg og Ulrikke er ikke lenger sammen. Jeg er helt knust.»

Mye oppmerksomhet

De to bekreftet at de var sammen etter en lengre periode med mye spekulasjoner. I kjølvannet fulgte mye oppmerksomhet og debatt rundt forholdet.

– Det er bare litt mye press å legge på et forhold, og det er vanskelig for oss som er så nyforelsket å skulle forholde seg til en sånn utfordring, sa Falch til TV 2 under P3 Gull i november.

Borg sa at det for hans del hadde vært både positive og negative sider ved oppstyret rundt deres forhold, og hintet til at det nok har gått hardere utover Falch.

Vil bli artist

Falch ble kjent gjennom sin rolle som Vilde i suksesserien Skam, men har etter at serien tok slutt markert seg som samfunnsdebattant. Hun har også gitt ut boken «Jenteloven» sammen med komiker Sofie Frøysaa.

Elvejord Borg ble kjent gjennom sin deltakelse i realityserien «Ex on the beach». Det var i dette programmet han gjorde seg kjent som «Blodprinsen», og boken han ga ut i etterkant handlet om deltakelsen i programmet.

Lørdag meldte TV 2 at Elvejord Borg nå ønsker å bli artist. Hans første singel heter «High on Love».​