Det norske herrelaget ble nummer tre på stafetten i Ulricehamn søndag.

Det ble en russisk maktdemonstrasjon i de svenske skogene. Russland andrelag vant, 20,8 sekunder foran Russlands førstelag.

Ankermann Simen Hegstad Krüger skled i mål 35,8 sekunder bak vinnerlaget.

Hans Christer Holund (29) fikk kjempetrøbbel på første etappe. Lyn-løperen hang greit med i fem kilometer, men så var det fullstendig stopp.

Kjempesprekk

​Holund tapte sekunder hele veien til veksling. Han sendte ut Didrik Tønseth hele 35 sekunder bak forhåndsfavoritt Russland.

– Jeg hadde en tung dag i dag. Da er jeg ikke god nok. Det er fryktelig kjedelig. Jeg må bare si unnskyld til guttene. En ting er å gå dårlige skirenn. En annen ting er å ødelegge for laget. Jeg må kalle en spade for en spade. Det er kjipt, sier Holund til NRK.

Han drømmer om å gå VM-stafett for Norge, men søndagens etappe styrket definitivt ikke Holunds aksjer.

Fryktelig opplevelse for Holund på førsteetappen. Håper han reiser seg til NM om noen dager og kan kjempe om en plass på tremilslaget. Der blir det kjør! — Petter S. Skinstad (@PetterSkinstad) January 27, 2019

– Det var ikke noen god søknad, erkjenner han.

Tønseth tapte verdifulle sekunder til tet-trioen Alexander Bolsjunov (Russlands førstelag), Iivo Niskanen (Finland) og Aleksandr Bessmertnykh (Russland andrelag) på de første kilometerne på 2. etappe, men trønderen fikk opp farten etter hvert. Tønseth avsluttet sterkt og vekslet 32,6 sekunder bak Bessmertnykh.

Han innrømmer at det var spesielt å gå ut så langt bak teten. Tønseth mener Holund var uheldig med skiene.

– Vi er lært opp til ikke å skylde på skiene, men det så litt trått ut, sier Tønseth til NRK.

– Sensasjonell utvikling

​Sjur Røthe gikk et jevnt løp og knep noen få sekunder på de to russiske lagene i tet. Han sendte ut Simen Hegstad Krüger 30,6 sekunder bak de to russiske lagene.

Midtveis på siste etappe måtte Sergej Ustjugov (Russland 1. lag) gi en luke til Artem Maltsev (Russland 2. lag).

– Hva er det som skjer her, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

– Det er jo helt sensasjonelt, la ekspertkommentator Torgeir Bjørn til.

Maltsev opparbeidet seg raskt en solid luke ned til Ustjugov. Den ga han aldri fra seg.

– Vi trodde at russerne stilte med sju sterke løpere og ett usikkert kort, men det er det usikre kortet som fører Russlands 2. lag til seier, konkluderte Bjørn da Maltsev var på oppløpet.