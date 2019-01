– Det blir ingen kjennelse i dag. Vi fikk akkurat beskjed, sier Jensens samboer til TV 2.

Onsdag trakk juryen seg tilbake for å avgjøre skjebnen til Eirik Jensen. De aller fleste har trodd at kjennelsen ville komme i løpet av helgen. Men den gang ei.

– Dette er veldig nervepirrende og mentalt slitsomt, sier Ragna Lise Vikre.

Juryen trenger lang tid på å bestemme seg. Både lørdag og søndag ble tatt i bruk bak lukkede dører i Borgarting lagmannsrett.

Historisk lang jurybehandling

Siden onsdag har ti kvinner og menn diskutert hvorvidt den tidligere politimannen Eirik Jensen er skyldig i blant annet medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj, og grov korrupsjon.

Aldri før har en jury brukt så lang tid på å avgjøre en sak i Norge.

Mens juryen søndag formiddag igjen var samlet, sitter Jensen hjemme og er nervøs og spent.

Søndag var femte dag på rad med rådslagning for juryen, og er den lengste jurybehandlingen noen gang i Norge.

Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier at fem dager er mer en dobbelt så lenge som noen andre juryer har sittet ute i norske straffesaker tidligere. Han bekrefter at det tar på for Jensen å vente.

– Klart han er nervøs

– Det er klart at han sitter hjemme og er nervøs og spent, det skulle bare mangle. Livet hans kommer til å bli avgjort av denne lagretten ved spørsmålene de har stilt. Det holder ikke at han selv vet hva han ikke har gjort, når andre har anklaget han og det telles på knappene om han skal i fengsel eller ikke, sier Elden til TV 2.

Førsteamanuensis ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, Synnøve Ugelvik, mener årsaken til at juryen bruker lang tid, er at vil være grundige, men også at det må være en svært vanskelig sak å gjøre seg opp en mening i.

Lagretten vil fortsette sitt arbeid utover ettermiddagen i dag og videre mandag, opplyser Borgarting lagmannsrett i en pressemelding søndag ettermiddag.



