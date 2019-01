Politiet fikk melding om hendelsen 13.51.

Sør-Vest politidistrikt melder klokken 14.09 at det er fremme på stedet.

– Det er to biler som har kollidert. En bil har kjørt i den andre bakfra like før et fotgjengerfelt. Barnet syklet over fotgjengerfeltet og den fremste bilen ble skubbet inn i barnets sykkel. Det har ikke vært et kraftig sammenstøt. Barnet falt av sykkelen og slo seg i fallet, opplyser politiet.

​

