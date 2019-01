Molde er ikke ferdig med å forsterke laget. Ohi Omoijuanfo kan bli neste spiller inn.

Etter det TV 2 erfarer er partene i forhandlinger om en overgang for 25-åringen.

Det skal være gode muligheter for at det hele ender med en overgang, får TV 2 opplyst.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Stabæk-leder Inge André Olsen søndag, men han har ikke svart hittil. Det har heller ikke agent Atta Aneke gjort.

Takket nei til Kina-overgang

For et lite år siden var Ohi høyaktuell for en overgang til Kina. Klubbskiftet den gang, ifølge Nettavisen, kunne sikret Stabæk over 20 millioner kroner i overgangssum.

Stabæk godtok budet, men Ohi selv takket nei til tilbudet som kunne sikret ham økonomisk ut livet.

Stabæk-spilleren, som scoret 17 mål i Eliteserien 2017, har vært en særdeles toneangivende spiller for bærumsklubben de siste årene.

– Spennende

​TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror Ohi kan ha godt av et klubbytte.



– Ohi var fantastisk i 2017, og da var han jaktet av mange klubber fra utlandet. Han fikk også muligheten med flagget på brystet, men 2018 ble en langt tyngre sesong for angriperen. Et klubbytte til Molde kan nok Ohi ha godt av, og om han finner tilbake til det nivået han har vist på sitt beste er dette en meget spennende signering for Molde.

Ohi Omoijuanfo har kontrakt med Stabæk ut 2020.



