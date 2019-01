Jarl Magnus Riiber (21) herjer i kombinertverdenscupen. Søndag tok han sin åttende seier for sesongen etter en stor opphenting. Etter hopprennet var han nummer elleve.

To nordmenn på pallen

​Riiber startet langrennet hele 1.42 minutt etter lederen, men allerede halvveis i langrennet over 10 kilometer var forspranget oppspist, og Riiber var del i en tetgruppe på sju løpere.

Inn på oppløpet i Granåsen bare seilte Riiber fra konkurrentene og vant 1,2 sekund foran tyske Vinzenz Geiger. Jørgen Graabak sørget for at det for annen dag på rad var to nordmenn på seierspallen.

Bøtelegges

​Riiber var tydelig frustrert etter hopprennet søndag morgen.

– Er det mulig? sa Riiber til kameraet etter hoppet sitt.

Han var misfornøyd med de ujevne forholdene. Riiber ble felt av forholdene og mente fredagens provosoriske hopp burde vært gjeldende.

– Hvorfor ikke bruke den? I stedet blir det et parodi av et renn. Det er så kjedelig å starte langt bak. Jeg er igjen best i prøveomgangen, så hvorfor? sa han til NRK.

– Det er kjempedårlig reklame for sporten, rett og slett, og i dag var det mer ujevnt enn i går, fortsatte han.

Nå kalles Riiber inn på juryens teppe for å forklare seg. Han kan vente seg en bot for usportslig oppførsel.

– Det skal diskueres størrelsen på boten, men vi må se på hva vi har gjort tidligere. Han kommer ikke til å bli fattig. Men det blir en reaksjon fra juryen. Men vi skal snakke med Riiber så fort langrennet er over, sier Lasse Ottesen til VG.

Espen Bjørnstad ble nummer åtte, lørdagens toer Magnus Krog 16 og Magnus Moan 27. Espen Andersen startet ikke langrennet.

(©NTB/TV 2)