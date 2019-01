Det ble ingen ny seier på fellesstarten i Anterselva for Johannes Thingnes Bø, som ble nummer to bak Quentin Fillon Maillet.

Thingnes Bø hadde seks strake seirer i verdenscupen før andreplassen søndag.

– Det var skjelven på begge ståseriene. Jeg så muligheten for seier med et raskt fullt hus. Jeg tok sjansen og bommet dessverre på siste. Det var en bra fight med Arnd Peiffer. Jeg er fornøyd. Andreplass er bra, sier Thingnes Bø til NRK etter rennet.

Han ledet inn til tredje skyting, men med én bom på de to neste skytingene glapp seiersmulighetene, for Quentin Fillon Maillet skjøt feil fritt og sørget for fransk jubel.

Det var Maillets første seier i verdenscupen etter å ha vært på pallen hele tolv ganger tidligere.

– Han har vært vanvittig sterk denne uken. Han var fantastisk god på fellesstarten. Han smalt ned 20 blinker. Det var fullt fortjent. Han var rågod, sier Thingnes Bø til NRK.

Arnd Peiffer fra Tyskland skjøt også feilfritt og kom inn på tredjeplass etter å ha blitt forbigått av Thingnes Bø på sisterunden.

To bom kostet dyrt

Johannes Thingnes Bø skjøt ned alle ti blinkene på de to skytingene, men på første stående skyting kom den første bommen

Maillet skjøt fullt hus, mens Thingnes Bø gikk ut på nest siste runde med 19 sekunder opp til franskmannen. Italienske Dominik Windisch og tyske Arnd Peiffer lå begge ti-elleve sekunder foran Thingesnes Bø etter tredje skyting.

Thingnes Bø viste nok en gang superform i løypen og gikk seg raskt opp til den tysk-italienske duoen mellom ham og Maillet.

Franskmannen i tet økte imidlertid ned til Thingnes Bøs gruppe inn mot siste skyting. Maillet skjøt feilfritt, mens Thingnes Bø fikk én strafferunde. Nordmannen gikk ut halvminuttet bak Maillet, men han spiste sekunder hele veien. Thingnes Bø kom i mål bare 14 sekunder bak Maillet.

Tungt for storebror Bø

Lars Henrik Birkeland ble nest beste nordmann med en åttendeplass. Austegden bommet to ganger og kom inn ett minutt og åtte sekunder bak Maillet. Vetle Sjåstad Christiansen fulgte 20 sekunder bak Birkeland på tolvteplass med totalt tre bom.

Fire sekunder senere kom Henrik L'Abée-Lund i mål på 17. plass. 32-åringen bommet tre ganger på tredje skyting og én gang på siste. Også Erlend Bjøntegaard fikk det tungt på de to siste skytingene med henholdsvis to og tre bom. Det holdt til en 22. plass.

Det ble en ny nedtur for Tarjei Bø søndag. Storebror Bø måtte i strafferunden hele fem ganger og ble dårligste nordmann med en 24. plass. Han kom i mål to minutter og 20 sekunder bak den franske seierherren.