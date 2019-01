Sun Yang (27) er i dopingtrøbbel etter at han knuste en blodprøve med en hammer, skriver The Times.

Yang tok to OL-gull i London i 2012 og gikk også til topps på 200 meter fri i Rio de Janeiro.

I mai 2014 brukte han det forbudte stimuliet trimetazidine, ble tatt og deretter utestengt i tre måneder. Det ble ikke offentlig kjent at han hadde blitt dopingtatt før november samme år.

Nå er Yang i alvorlig trøbbel igjen etter en episode i september 2018. Kineseren skulle dopingtestes utenfor konkurranse.

Sun og hans apparat, inkludert moren Ming Yang, var bekymret for om dopingkontrollørene hadde de rette identifikasjonspapirene. Da bestemte Sun Yang og en sikkerhetsvakt seg for å knuse en forseglet blodprøve med hammer.

Hvis det viser seg å stemme, risikerer den kontroversielle svømmeren livstidsutestengelse fra konkurranser.

Yang står med tre OL-gull og ni VM-gull. Det gjør ham til Kinas mest meritterte svømmer i historien.

En enorm fysikk kombinert med en uovertruffen teknikk har gjort Yang til en superstjerne i bassenget, men på land har Yang vært involvert i en rekke uheldige episoder.

Han havnet i strid med trenerne sine på grunn av et kjæresteforhold og ble utestengt fra trening. Så krasjet han en bil uten førerkort. Deretter ble han tatt i doping. I VM 2015 ble han beskyldt for å angripe en brasiliansk svømmer under oppvarming. Han uteble også fra 1500-meterfinalen i samme mesterskap, angivelig på grunn av hjertetrøbbel.

