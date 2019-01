Kvinnen som ble skadd i bilulykken har mottatt brev fra prins Philip

Torsdag 18. januar var dronning Elizabeths 97 år gamle ektemann ute på kjøretur i sin Land Rover, da han krasjet med en annen bil.

Selv kom han uskadd fra hendelsen. I den andre bilen satt en 46 år gammel kvinne som brakk håndleddet. Sammen med henne var også en 28 år gammel kvinne og babyen hennes. De slapp uskadd fra sammenstøtet.

Ulykken skjedde idet prins Philip kjørte ut av en innkjørsel og inn på en bilvei i nærheten av landsbyen Babingley, som ligger på østkysten i Storbritannia. Begge bilførere testet negativt på blåsetest med alkometer, opplyste politiet til Sky New.

«Veldig lei meg»

Emma Fairweather (46) var kvinnen som brakk håndleddet. Hun har tidligere uttalt til media at prins Philip ikke hadde tatt kontakt etter ulykken.

Men lørdag melder britiske Mirror at Fairweather nå har mottatt et brev fra prins Philip. Avisen har gjengitt teksten, hvor han innleder slik:

«Kjære ms Fairweather. Jeg vil at du skal vite hvor lei meg jeg er for min rolle i ulykken i Babingley-krysset.​»

Han forklarer at han har kjørt akkurat der en rekke ganger, og at han er godt kjent med at det er en trafikkert vei. Videre skriver han at det akkurat den dagen var sterk sol som skinte på veien, og at han tror det er grunnen til at han ikke så bilen som kom.

Emma Fairweater viser fram brevet hun fikk fra prins Philip. Foto: Mirrorpix / Mega

«Jeg var oppskaket etter ulykken, men jeg jeg var veldig lettet over å høre at ingen av dere ble alvorlig skadd.»

Han forteller at etterhvert som det samlet seg flere mennesker ble han rådet av en politimann til å returnere til Sandringham House, og at det var først i ettertid han fikk vite at hun hadde brukket håndleddet.

Sandringham House er et enormt gods som er eid av den britiske kongefamilien.

«Jeg er veldig lei meg for skaden din. Jeg håper du raskt blir bra igjen etter en svært rystende opplevelse».

Brevet er maskinskrevet, men nederst er det undertegnet for hånd med «Vennlig hilsen Philip.»

Sykemeldt

Brevet er datert fire dager etter ulykken skjedde. Fairweather forteller til Mirror at hun ble overrasket over hilsenen.

– Jeg synes det var veldig fint at han undertegnet med kun «Philip» og ikke den formelle tittelen, sier 46-åringen, som også setter pris på at han forsøker å forklare hvorfor det skjedde.

Hun er sykemeldt etter ulykken, men behøver ikke operasjon.

Rester etter sammenstøtet mellom de to bilene. Foto: REUTERS/Chris Radburn

Mirror skriver at de har fått bekreftet fra Buckingham Palace at brevet er ekte.

Prinsen ble imidlertid ikke fullstendig skremt fra å sette seg bak rattet igjen. To dager etter ulykken fikk han levert en ny Land Rover, og britiske tabloider trykte bilder som tilsynelatende viser at han ikke brukte bilbelte.