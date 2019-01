Bård Hoksrud (Frp) startet karrieren som matminister med å kutte ut godteri og gå ned 25 kilo. Men da han mistet statsrådsposten etter bare 145 dager, gikk sjokoladepakken ned på høykant.

I august i fjor kunne Hoksrud titulere seg som landets landbruks- og matminister. En post han trivdes med og håpet å få sitte i lenge.

Men slik gikk det ikke.

145 dager etter innsettelsen presenterte statsminister Erna Solberg sin nye firepartiregjering. Da var Hoksruds tid som matminister over.

Telemarkingen var på Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) i Berlin da han fikk telefon fra Siv Jensen.

Ble lei seg

– Det var bare en halvtime før jeg skulle forlate hotellet, og sette kursen mot flyplassen, da Siv ringte og fortalte at jeg dessverre måtte ut, sier Hoksrud til TV 2.

​Han forteller at det ikke kom helt som lyn fra klar himmel. Han begynte å skjønne hvilken vei det gikk da regjeringsplattformen ble lagt fram.

– Det er en kabal som skal legges, og det skjønner jeg. Det er klart en blir lei seg. Jeg kunne jo ha tenkt meg å ha vært minister lenger. Men jeg velger å se på hvor utrolig morsomt det har vært å være matminister i 145 dager, sier Hoksrud.

Men han innrømmer at det var en spesiell opplevelse å sitte på flyet, på vei hjem fra Berlin, etter at han hadde fått beskjeden fra Jensen.

– Da jeg landet på Gardermoen var det rett inn på taxfreen og kjøpe en stor boks med hjertesjokolade. Og den tømte jeg fort. Det hjalp der og da, men jeg er ikke sikker på om det hjelper når jeg skjønner at det jeg putter inn må av igjen også, sier han og humrer.

– Vil bli husket for sjokoladehjerter

Like før Hoksrud startet karrieren som matminister, begynte han på en skikkelig slankekur. Han proklamerte da stolt at han ikke hadde spist sjokolade på 70 dager og hadde gått ned 25 kilo.

Selv om han gikk på en sjokoladesmell etter tapet av ministerposten, håper han på å holde seg på den smale sti fremover.

Enkelte vil mene at Bård Hoksrud nå har et karrieremessig fall, fra å være statsråd til å bli vanlig stortingsrepresentant. Men det er ikke kommunikasjonsrådgiver Elizabeth Hartman enig i.

– Jeg ser ikke på dette som et fall. Jeg syns det er fantastisk at Hoksrud har humor på dette. Man kan velge å bli sur og bitter, og da blir det et fall. Men man kan velge, som Hoksrud gjør, og si at han har vært fantastisk heldig som har fått være minister i 145 dager. Da vil han bli husket som han som tok seg noen sjokoladehjerter og så gikk videre, sier Hartman.