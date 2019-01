Magnus Ablevik Rød skadet seg i VM-semifinalen mot Tyskland, men han er klar til å møte Danmark i finalen søndag kveld.

– Det blir match, bekrefter det norske stortalentet til TV 2 på vei ut av hallen.

Det samme bekrefter landslagssjefen.

– Vi er fornøyd med det. Magnus har vært fantastisk god, så vi er glad for at han stiller på banen i dag, sier Christian Berge.

Landslagslege Thomas Torgalsen sier at Rød pådro seg en støtskade på fremsiden av låret mot Tyskland. Under kampen holdt han seg også til baksiden av låret, men Torgalsen bekrefter at det var en krampe.

– Vi hadde ganske gode forhåpninger til at han skulle bli klar til kampen, og det har han blitt. Han ble testet flere ganger i går og sist på treningen i dag, og vi har funnet ut at han er klar til å spille, sier landslagslegen.

– Han kjenner bittelitt når han satser hundre prosent på skuddbeinet, men litt smerter etter en lårhøne er akseptabelt til å spille håndball med, sier han.

Berge har kalt VM-innsatsen til Magnus Abelvik Rød for en åpenbaring. Det er TV 2s håndballekspert Bent Svele helt enig i.

– Sånn som han har spilt er han blitt et soleklart førstevalg hos Berge på den bakre høyre bakspillerposisjonen. Han er meget bra defensivt og han har tatt muligheten når Sander Sagosen har fått mye oppmerksomhet. Sagosen er blitt flinkere til å slippe ballen og Abelvik Rød har fått brukt kvalitetene sine.

– Han har stor fart, er en stor mann og har mye kropp som skal flyttes, men samspillet mellom ham og Sagosen har vært bra. Han har tatt muligheten og ikke vært redd et eneste sekund. Han har gått på skudd, selv om han har brent eller to forsøk, sier Bent Svele.​