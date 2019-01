Det var den 17. oktober i fjor at politiet i Barron County i Wisconsin, rykket ut til en bolig etter en mystisk telefonsamtale.

Der fant de James (56) og Denise Closs (46) skutt og drept, mens familiens 13 år gamle datter, Jayme, var borte.

88 dager senere dukket 13-åringen opp i live.

Kort tid etter ble 21 år gamle Jake Thomas Patterson pågrepet av politiet. Han risikerer nå livstid for å ha drept Jaymes foreldre og for å ha kidnappet 13-åringen.

Rømte fra hus

Etter hvert som etterforskningen går fremover, kommer det stadig nye detaljer om hvordan Patterson klarte å holde Jayme skjult i nesten tre måneder.

Mens hun ble holdt fanget, skal han ha tvunget Jayme til å gjemme seg under sengen da han fikk besøk. Hun har også fortalt at 21-åringen truet henne med at «forferdelige ting» ville skje henne dersom hun avslørte hvor hun var.

Søndag skrev Milwaukee Journal Sentinel at Patterson skal ha holdt et juleselskap med deler av familien sin, samtidig som 13-åringen ble holdt fanget i huset.

Mens medlemmer av 21-åringens familie var på besøk for å markere julehøytiden, lå Jayme Closs gjemt under sengen.

Sheriff i Barron County, Chris Fitzgerald, har ikke bekreftet opplysningene, men to uavhengige politikilder forteller om hendelsen til avisen.

Ifølge kildene visste gjestene ikke noe om at Jayme var tilstede i huset.

13-åringen har forklart at Pattersons far ofte var på besøk mens hun ble holdt fanget.

Planlagt

Ifølge rettsdokumenter var kidnappingen av Jayme Closs målrettet og nøye planlagt, og planen startet da han tilfeldigvis så henne gå om bord i en skolebuss i høst.

Videre står det at han forsøkte å gjennomføre planen sin to ganger, men at begge gangene ble avbrutt fordi han så biler i oppkjørselen, eller at folk var våkne innendørs.​

Våknet av hunden

Jayme har fortalt etterforskerne at hun våknet av at hunden bjeffet, før hun så en bil i oppkjørselen.

James Closs gikk for å sjekke, og da skjøt og drepte Patterson ham med ett enkelt hagleskudd.

Han tvang seg deretter inn på badet der Jayme og hennes mor, Denise Closs, vettskremte gjemte seg i badekaret. Han beordret Denise til å dekke over munnen til Jayme med teip, men måtte gjøre det selv da moren ikke klarte det. Så bandt han Jayme på hendene og føttene før han drepte moren.

Han dro deretter Jayme ut i bilen og tvang henne inn i bagasjerommet, før han kjørte avgårde. Hun ble fraktet nordover mot Gordon, Pattersons hjemsted. Der ble hun holdt fanget i en hytte i tre måneder før hun klarte å rømme.​