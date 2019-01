Chelsea-vingen Callum Hudson-Odoi har de siste ukene vært sterkt koblet til Bayern München. Nå er den engelske unggutten i ferd med å ta saken i egne hender, for han har levert en overgangssøknad til Chelsea, skriver blant andre BBC og The Telegraph.

Ifølge Daily Mail forbereder Bayern München et bud på hele 450 millioner kroner for 19 år gamle Hudson-Odoi, som også er på ønskelisten til RB Leipzig.

Chelsea står også i fare for å miste Eden Hazard, som nå er Real Madrids hovedmål for sommeren, melder AS. Real Madrid har lagt bort planene om Christian Eriksen.

Crystal Palace ønsker å låne midtstopper Gary Cahill fra Chelsea, ifølge The Sun.

Daily Mirror skriver at Manchester United har gitt beskjed til PSV om at de ønsker å bli informert om den unge kantspilleren Steven Bergwijn er til salgs. 21-åringen er også ønsket av Bayern München.

Ifølge Daily Mail er Manchester United også interessert i å sikre seg den italienske venstrebacken Antonio Barreca fra Monaco.

Arsenal ønsker å sikre seg Barcelona-vingen Malcom, melder The Sun. Brasilianeren har ikke slått til etter overgangen fra Bordeaux i fjor sommer.

Ole Gunnar Solskjær har fått en forrykende start på Manchester United-jobben med seier i åtte kamper på rad, men ledelsen har ikke bestemt seg for om nordmannen skal få jobben på permanent basis, skriver Daily Mirror.

Stoke har forhørt seg med Burnley om tilgjengeligheten til Sam Vokes. Stoke er klare til å betale hundre millioner kroner for spissen, ifølge Daily Mail.

Southampton vurderer å prøve seg på Rangers' James Tavernier, men Steven Gerrard krever 90 millioner kroner for å slippe den engelske forsvarsspilleren, skriver Daily Express.