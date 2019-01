Aksel Lund Svindal skal ha annonsert karrierestopp på «KitzRaceParty», et årlig arrangement for Hahnenkamm-rennenes samarbeidspartnere og VIP-gjester.

– Jeg konsentrerer meg om VM i Åre. Det blir mine siste renn, er Svindal sitert på av en rekke østerrikske medier, inkludert Sky Sports og Østerrikes Olympiske komite.

NRK skriver at de har fått bekreftet at Svindal legger opp etter mesterskapet, som holdes i Åre fra 4. til 17. februar.

– Vi har ingen kommentar utover det som ble sagt på scenen nå, skriver Espen Graff, kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, i en tekstmelding til TV 2 søndag morgen.

På spørsmål om det Svindal ble sitert på, var det han sa, svarer Graff:

– Vi har ikke noe mer å melde om det som ble sagt nå.

– Har skjønt det

Søndag formiddag forteller Svindal til NRK om valget om å avslutte karrieren. Han forteller at beslutningen har kommet gradvis og at det har vært en surrealistisk opplevelse.

– Jeg har vel skjønt denne vinteren at det blir den siste sesongen. Så gikk ikke denne uken helt som planlagt og det tenker jeg er enda et tegn på at det er på tide å runde av, sier han.

Torsdag ettermiddag opplyste Norges Skiforbund at alpinisten hadde bestemt seg for å stå over fredagens utforrenn i Kitzbühel på grunn av smerter i kneet.

Stjernealpinisten hadde så store smerter i kneet etter tirsdagens Kitzbühel-trening at han ville få undersøkt kneet. Konklusjonen ble at 36-åringen sto over rennene i Kitzbühel.​ Utforløypa i Kitzbühel er alltid blant de tøffeste.

– Begynner å bli gammel

Til NRK sier han at han anser det som luksus å selv kunne ta valget om å legge skiene på hylla.

– Jeg begynner å bli gammel, for å si det rett ut. Og i denne sporten er det helt normalt å begynne å tenke på å legge opp når man er i midten av 30-årene, sier han.

Svindal annonserte nyheten fra scenen på gårsdagens arrangement.

– Å ta avgjørelsen og kalle inn til pressekonferanse hadde jeg ikke orket tror jeg, så jeg måtte bare si det, sier han til NRK og fortsetter:

– Det er sånne ting man tenker i hodet og man ser andre utøvere legge opp, men når du hører deg selv si det og andre si det, så føles det vemodig. Samtidig er den vemodige biten av det så liten, det er så mye som er gode minner, som teller mye sterkere. Så jeg føler meg tilfreds med at dette blir den siste vinteren min.​

VM neste

Sannsynligvis står 36-åringen også over rennene i Garmisch-Partenkirchen neste helg. Da er VM i Åre neste.

Kneproblemene gjorde også Svindal usikker på om han skulle gå løs på inneværende sesong. 36-åringen fortalte i fjor at han hadde lagt opp dersom han måtte tatt en avgjørelse like etter OL i Pyeongchang forrige sesong.

Svindal har fire OL-medaljer, deriblant gull fra super-G i Vancouver i 2010 og utfor fra Pyeongchang i fjor. Han har fem VM-titler, to sammenlagtseirer i verdenscupen og til sammen 36 rennseirer i verdenscupen.