Store mannskaper bistår i Lebesby kommune i Finnmark, hvor det brenner i to store industribygg.

Operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Svein-Erik Jacobsen, sier til TV 2 at situasjonen er prekær og at det er stor varme- og røykutvikling.

– En mann er savnet, bygg nummer to har tatt fyr og det er en ganske komplisert situasjon med stor eksplosjonsfare, for det er en del gass under trykk, sier han.

Byggene hører til en lakseoppdretter i Friarfjord. Til vanlig jobber det 54 personer ved anlegget.

– Det var fire personer på jobb på stedet søndag og én av disse er savnet. Vedkommende befant seg inne i bygget da brannen startet, sier Jacobsen til NTB.

iFinnmark opplyser at politiet antar at den savnede mannen er omkommet.

Ikke under kontroll

Brannen er ikke under kontroll, forteller operasjonslederen like etter klokken 09 søndag morgen.

Kystvakten, røykdykkere, sivilforsvaret, politiet, Sea King-helikopter, mannskaper fra Hovedredningssentralen og helsepersonell er på stedet.

– Nå har det akkurat landet helikopter fra Forsvaret med røykdykkere og utstyr, sier operasjonslederen ved 09-tiden.

Ikke nære boliger

Jacobsen sier til TV 2 at det er mellom 300 og 400 meter til nærmeste bebodde bolighus.

– Det er en voldsom mengde med giftige gasser i området, og ettersom det er stille i lufta med 20 minusgrader så legger gassen seg som et lokk over fjorden, sier operasjonsleder Svein-Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Av den grunn er beboere fra hus i nærheten evakuerte av politiet. Det er spredt bebyggelse i området, som ligger noe øde til innerst i Laksefjorden.

