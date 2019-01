Etter den første bomben inne i katedralen, gikk ytterligere en bombe av på parkeringsplassen utenfor kirkemuren mens sikkerhetsstyrkene var kommet til.

Bilder på sosiale medier viser murrester og døde på en travel gate ved katedralen, som også tidligere er rammet av bomber.



Soldater i pansrede kjøretøyer sperret hovedgata, mens biler fraktet døde og sårede til sykehus.

Mye er imidlertid uklart siden alle kommunikasjonssignaler i regionen ble brutt like etter eksplosjonen, og ingen har påtatt seg ansvaret for angrepet.

Etter valg

Foruten de drepte er det også minst 48 sårede, ifølge landets politisjef Oscar Albayalde. Både politi og sivile er blant de drepte.

Eksplosjonen skjedde to dager etter at valgkommisjonen fastslo at innføringen av selvstyre i den muslimske Mindanao-regionen var godkjent i en folkeavstemning 21. januar.

Opprettelsen av Den autonome regionen Bangsamoro er en viktig del av fredsavtalen mellom den filippinske regjeringen og den største muslimske opprørsgruppen Den islamske Moro-fronten for frigjøring i 2014.

Den tar sikte på å få slutt på et 50 år gammelt opprør i det muslimske sør som har kostet 150.000 mennesker livet.

Stemte imot

Selv om de fleste muslimske regionene stemte for selvstyre, var det et flertall imot i Sulu, der Jolo er den største byen på øya Jolo. I Sulu er det en rivaliserende gruppering som er imot selvstyre.

Men regionen har også vært preget av virksomheten til en annen opprørsgruppe, islamistiske Abu Sayyaf, som både Filippinene og USA klassifiserer som en terrororganisasjon etter mange år med bombeangrep, kidnappinger og drap.

