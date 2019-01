Både West Ham og Everton gikk på smeller og er ute av cupturneringen allerede i 4. runde. Everton tapte 2-3 for Millwall fra nivå to, mens dagens største overraskelse kom noen timer senere.

AFC Wimbledon ligger desidert sist på tredje nivå i England, men de sendte likevel Premier League-klubben West Ham ut av FA-cupen etter 4-2-seier på hjemmebane.

Wimbledon,rystet Manuel Pellegrinis lag, og like etter pause sto det 3-0 etter scoring av Kwesi Appiah og to mål av Scott Wagstaff.

Tomålsscorer Scott Wagstaff lovet å farge håret i Wimbledons blåe farger dersom de slo West Ham.

Det løftet må han nå innfri.

– Jeg hadde glemt at jeg lovet det, men nå må jeg gjøre det. Jeg tror imidlertid ikke konen vil like det, gliste han til etter den heroiske innsatsen.

– Prestasjonen vår mot West Ham viste at vi kan gjøre det mot de beste, og nå må vi bare få gode resultater i ligaen også. Spillerne var strålende og jobbet sokkene av seg hele kampen, sa han.

​Gammel kjenning

Gjestene forsto etter hvert alvoret, og scoringer fra innbytterne Lucas Perez og Felipe Anderson skapte spenning. Men håpet ble knust da Toby Sibbick stanget inn 4-2 like før full tid.

Appiah, som scoret 1-0-målet, er en gammel kjenning for dem som følger norsk fotball. Han var nemlig på lån i Viking våren 2017. Han scoret tre mål på 12 kamper før han returnerte til England.

Også på 2-0 fikk hjemmelaget hjelp, denne gangen av elendig West Ham-forsvarsspill. Scott Wagstaff fikk trille ballen i mål alene med spanske Adrian. Samme mann scoret 3-0 da han styrte ballen i hjørnet etter innlegg fra Appiah like etter pause.

Perez-redusering etter mye klabb og babb i feltet, samt frisparkmagi fra Felipe Anderson, var ikke nok. Til slutt sørget Sibbick for Wimbledon jubel.

Everton-fiasko

I Millwall – Everton falt avgjørelsen fire minutter på overtid. Et frispark ble slått inn i 16-meteren og headet ned av en Millwall-spiller. Ballen endte opp hos Murray Wallace, som sørget for cupbomben med sin 3-2-scoring.

Millwall ligger på 19.-plass i mesterskapsserien, mens hardtsatsende Everton er nummer 11 i Premier League.

Gjestene fra Liverpool ledet to ganger. Først etter scoring av Richarlison like før pause, deretter da Cenk Tosun satte inn 2-1 etter 72 minutter. Det holdt likevel ikke.

Bare minutter etter Tosuns mål slo hjemmelaget tilbake med et svært kontroversielt mål. Et skudd traff Jake Cooper og gikk i mål. Everton-spillerne ropte febrilsk på hands, men fikk ikke gehør hos dommeren.

Langt ut i overtiden ble altså marerittet komplett for gjestene da Wallace sørget for ville jubelscener på The Den i London.

– Prestasjonen var fantastisk og jeg synes vi fortjente å få noe ut av kampen. Jeg er strålende fornøyd med å ha avgjort, sa han til BBC.

(©NTB)