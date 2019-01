En video viser at det russiske Tupolev-22M3 bombeflyet som tirsdag styrtet under landing på Olenja-basen sør for Murmansk, falt fra hverandre og eksploderte rett etter landing.

Videoen av ulykken ble delt på sosiale medier lørdag kveld.

Nyhetsbyrået Tass meldte denne uken at bombeflyet fløy inn i en snøstorm etter en rutinemessig treningsflyging.

– Kollisjonen med rullebanen førte til at flyet falt fra hverandre, opplyste det russiske forsvarsdepartementet.

Bombeflyet var ikke utstyrt med våpen, het det i uttalelsen fra Moskva og som er videreformidlet av russiske nyhetsbyråer.

Tre døde

En gransking av hendelsen er iverksatt, og flyprodusenten Tupolev skal bistå i arbeidet.

Det var et mannskap på fire: Fartøysjefen, andrepiloten, navigatøren og en systemoperatør.

To av besetningen om bord omkom på stedet. De to øvrige ble skadd og fraktet til sykehus. Der døde den ene, ifølge lokale helsemyndigheter.

En luftfartsekspert mente ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti at ulykken skyldtes et kraftig sidevindskast som traff flyet like før det nådde rullebanen. (TV 2/NTB)