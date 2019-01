21-åringen fra Bærum klinte til i sitt første av tre forsøk og ble belønnet med 91,33 poeng. Det så lenge ut til å kunne være et vinnerløp, men i den tredje omgangen vartet finske Rene Rinnekangas opp med 94 poeng.

Deretter fikk canadiske Mark McMorris 96 poeng. Det holdt til gull, mens Røisland ble skjøvet ned til bronseplassen.

Da dagen startet var det lite som tydet på at Røisland skulle ta X-Games-medalje. Han gjorde det for svakt i kvalifiseringen, men forfall fra Chris Corning og Yuki Kadono gjorde at nordmannen fikk finalebillett. Det endte med jubel for Røisland, som hadde én medalje fra før. Den kom også i Aspen for tre år siden.

Tidligere på dagen ble Silje Norendal nummer fem i kvinneklassen. Gullet gikk til 17 år gamle Zoi Sadowski-Synnott fra Australia.

Norendal fikk 80 poeng i sitt første av tre forsøk i Colorado. Det holdt ikke til å sikre 25-åringens femte medalje i X-Games.

Seieren gikk til tenåringen Sadowski-Synnott. Hun fikk 91 poeng i den tredje omgangen, og det skilte bare 0,34 poeng ned til sølvvinner Hailey Langland.

Norendal ble tildelt 77,33 poeng i annen omgang, mens hun ikke klarte å lande i sitt tredje forsøk. Dermed ble det femteplass. Hun lå på medaljeplass etter én av tre omganger, men bedre prestasjoner av både Langland og den canadiske veteranen Spencer O'Brien skjøv Norendal nedover listen.

Norendal har fire X-Games-gull i karrieren, tre i slopestyle og ett i big air. Det forrige kom på Hafjell i 2017.

(©NTB)