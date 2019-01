– Vi fikk først en melding om at en stor ansamling ungdom var på Linderud og at det hadde blitt sett en øks. Så fikk vi en ny melding om at tjue personer sloss på samme sted, sier operasjonsleder Cathrine Silju i Oslo politidistrikt.

Politiet sendte flere patruljer til stedet og fikk fort kontroll på ungdommene.

Totalt skal 17 ungdommer ha blitt kontrollert.

– Én av disse ble kjørt hjem på grunn av beruselse, åtte personer ble bortvist fra stedet og det funnet en machete på en av de anholdte, sier operasjonslederen.

– Finnes det noen sammenheng mellom ungdommen og det store slagsmålet som var planlagt på Østlandet i helgen?

#Oslo Politiet er på Linderud i forbindelse med melding om mulig slagsmål og observasjon av en øks. Vi har nå kontroll på mange ungdommer, men ikke informasjon om noen skadde. Det er funnet en machete på en av de anholdte. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 26, 2019

– Det er ikke noe som tilsier at de er det. Det er lokal ungdom, og det er vanlig med sånne meldinger i helgen, sier Silju.

Ingen av ungdommene ble skadet.

– Det kan være at vi klarte å forebygge noe mer alvorlig, siden vi fikk stanset det så raskt, sier hun.

Senere ved et hundesøk ble også en øks, kjetting og en hammer funnet på området.