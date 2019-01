​En 21 år gammel mann jaktes på av store politistyrker, mistenkt for å ha s skutt og drept fem mennesker i Louisiana lørdag morgen amerikansk tid.

Politiet har identifisert gjerningsmannen, som fortsatt er på rømmen, melder AP.

Skytingene skjedde i to ulike politidistrikt.

I Livingston meldte sheriffen om at tre ble skutt og drept i hans distrikt på Facebook.

Like etter skrev sheriffen i Ascension at to mennesker hadde blitt skutt i byen Gonzales. AP melder at ofrene var et ektepar og politiet har identifisert sønnen deres som mulig gjerningsmann for alle fem drapene.

– Vi tror at skytepisodene i de to ulike distriktene er relatert, så distriktene samarbeider om saken, sa Allison Hudson, presseansvarlig i Ascensions politidistrikt.