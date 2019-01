Norge skal spille VM-finale. Faktisk skal de spille sin andre strake VM-finale. Og det er ikke håndballjentene vi snakker om, men guttene.

Det har tatt lang tid for dem å komme ut av jentenes skygge. Det eneste de mangler nå, er et mesterskapsgull. Og det kan komme mot Danmark.

Danskene er store favoritter på forhånd. Da de to lagene møttes i gruppespillet var de overlegne, og maktdemonstrasjonen i semifinalen mot Frankrike gjorde ikke favorittstempelet mindre.

Men det er slett ikke umulig for Norge å vinne.

Her skal jeg komme med ti gode grunner til at Norge blir verdensmestere.

1. Sander Sagosen

Sander Sagosen hadde ingen god kamp da Norge møtte Danmark i gruppespillet. Der ble han satt fullstendig i skyggen av Mikkel Hansen. Det gjør at Sagosen kommer til å være ekstremt tent foran denne kampen. For han har ingen planer om å la Hansen leve i troen på at han er verdens beste spiller. Ingen spiller har fått mer juling i VM enn Sagosen, men han går først i krigen, og i denne finalen kommer han til å stå frem som den store hærføreren han er.

2. Mikkel Hansen

Mikkel Hansen var fantastisk mot Norge og han var formidabel i semifinalen mot Frankrike. Men ser du på hele VM, så har ikke den danske superstjernen vært på topp i to kamper på rad. Etter storkampen mot Norge, så var han helt på det jevne mot Ungarn og Egypt, før han ble tatt av banen før han skjøt danskene ut av kampen mot Sverige. Vi satser på at den trenden fortsetter, og Danmark er avhengige av at Hansen er på sitt beste for å slå Norge.

3. Torbjørn Bergerud

Torbjørn Bergerud har ikke hatt noe godt VM. Mange ønsker at Espen Christensen skal ta over som førstevalg. Siddisen har en høyere redningsprosent enn Bergerud. Men Christian Berge vet at Bergeruds toppnivå er høyest, og man trenger det nivået bakerst for å vinne en VM-finale. Bergerud er kanskje ikke stabil på verdensklassenivå, men han har fortsatt ikke spilt et mesterskap uten å være der i minst en kamp. Det betyr at den kampen må komme i finalen.

4. Det norske forsvaret

Da Norge møtte Danmark i gruppespillet slet man fortsatt med å finne den optimale sammensetningen i midtforsvaret. De kom ikke høyt nok på Mikkel Hansen, som dermed fikk herje fritt. Når man så flyttet forsvaret litt frem for å ta Hansen, så ble det store rom for Rasmus Lauge. Nå har Magnus Gullerud gått inn og tatt sjefsrollen i forsvaret. Timingen i taklingene er blitt mye bedre, og deler han ut like mye juling som mot Tyskland, så vil både Hansen og Lauge få merke at Gullerud er på plass. Dersom Magnus Abelvik Rød også blir klar, så vil han med høyden sin kunne styre skudd på hjørnet til målvakt dersom Hansen skulle velge å satse direkte på ham.