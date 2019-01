Alexis Sánchez fikk starte for Manchester United mot gamleklubben Arsenal i FA-cupen.

Chileneren mottok pipekonsert hver gang han var nær ballen, men markerte seg ved å sende Manchester United opp i 1-0-ledelse i kampen som til slutt endte med 3-1-seier og Ole Gunnar Solskjærs åttende strake seier som United-manager.

​Se høydepunkter i Sportsnyhetene øverst!

Det var Sánchez' andre scoring for sesongen, og etter fulltrefferen valgte han å feire med sine lagkamerater fremfor å tone ned jubelen på sin gamle hjemmebane.

Lørdag kveld tar Sánchez til Instagram for å sende et nytt stikk til Arsenal, skriver Manchester Evening News.

Han har lagt en filmposter med bilde av seg selv der han selv har hovedrollen, og hundene Atom og Humber på hver sin side. Bildet er lagt ut på Instagram-kontoen Sánchez har for sine to hunder.

FILMPOSTER: Sánchez har lagt ut dette på Instagram-story lørdag kveld.

– Han kom for å spille piano, står det i teksten, noe som refererer til videosnutten Manchester United la ut da Sánchez ble hentet til klubben for 12 måneder siden.

– De innså konsekvensene. Jeg er tilbake, heter det videre i teksten på filmplakaten hvor Sánchez bærer et maskingevær og Emirates stadion skimtes som en slagmark i bakgrunnen.

Manager Ole Gunnar Solskjær var storfornøyd med Sánchez sin innsats i FA-cupseieren mot Arsenal.

– Det var ikke slik at Sánchez scoret et enkelt mål. Det var en strålende avslutning. Jo mer selvtillit spillerne får, jo mer ønsker de å spille kamper og trene og bli enda bedre. Det gjelder også for Sánchez, sa Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

Midtbanespilleren Nemanja Matic gjorde det klart at Sánchez er en svært viktig spiller for laget.

– Alexis har en strålende karakter. Han jobber knallhardt på trening og jeg er veldig glad på hans vegne. Han hjelper laget, og er en strålende fyr. Jeg er glad på hans vegne fordi han må forstå hvor viktig han er for laget vårt, sa Matic, ifølge ESPN.