Denne helgen samles 400 KrF-ere til landskonferanse på Gardermoen utenfor Oslo. Regjeringens ferskeste parti har lagt bak seg en svært turbulent høst, hvor den dype splittelsen i partiet har blitt blottlagt for hele Norge.

Nå skal partiet se fremover, og bygge en felles retning frem mot kommune- og fylkestingsvalget i høst. Flere på landskonferansen ser på tiden fremover med optimisme.

– Jeg tror det er viktig å anerkjenne at det er lov å være både entusiastisk og usikker. For dette sitter dypt for folk. Samtidig må vi klare å bygge mot det vi har felles, nemlig vårt politiske prosjekt, sier fungerende partileder Olaug Bollestad til TV 2.

«Krøkkete sagt»

Selv om rogalendingen er den som midlertidig tok over ledervervet da Knut Arild Hareide trådte til side etter nederlaget i høst, er det nestleder Kjell Ingolf Ropstad de fleste peker på som ny, permanent partileder.

33-årige Ropstad ble denne uken offentliggjort som landets nye barne- og likestillingsminister. KrF har dermed skaffet seg betydelig innflytelse på et politikkområde som er helt i kjernen av det partiet ønsker å profilere seg på.

– Jeg er stolt og glad over viktige KrF-gjennomslag i denne plattformen, sa Ropstad fra talerstolen da plattformen ble offentlig tidligere denne uken.

Her protesterer Sigrid Bonde Tusvik sammen med 30 andre kvinner mot regjeringen i «Handmaids Tale»-utkledning foran Slottsplassen Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Men det har likevel vært langt fra noen jubelperiode for arendalitten Ropstad. Det startet da han måtte beklage det han selv beskrev som "krøkkete sagt" i NRKs partilederdebatt. I dagene som fulgte har debatten om KrFs abort-gjennomslag i regjeringsplattformen rast.

– Kritikken går inn på meg

En gruppe demonstranter stilte opp på Slottsplassen utkledd som karakterer i serien "A Handmaids Tale", med et tydelig budskap mot nettopp Ropstad.

Han har blitt kalt "mørkemann", og fått meldinger som han mener er for stygge til å bli gjentatt på TV.

– Hvordan opplever du denne hetsen?

– Det er selvsagt noe av det som går inn på meg. Jeg er bare et menneske, sier Ropstad.

F.v.: ny utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF), ny barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), ny landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF), finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) på Slottsplassen etter ekstraordinært statsråd på Slottet tirsdag. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

– Samtidig så opplever jeg også stor støtte, mange tilbakemeldinger. Jeg setter pris på de som slår ned på det som er usakligheter, legger han til.

Mulig omkamp

Regjeringsplattformen som ble vedtatt på Granavolden, sier at regjeringen vil «fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger, også kalt fosterreduksjon, i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort».

Bare dager etter at de ble regjeringspartnere, varslet Venstre omkamp om abortrelaterte spørsmål.

Ropstad avfeier dette, og viser til at plattformen tydelig slår fast hva partiene har blitt enige om.

– Venstre sitt syn er klart, men plattformen er veldig tydelig. Så den endringen vil bli gjennomført, sier Ropstad.